Die Union plant die Respekt-Rente: 45 Jahre Versicherung sichern den Einstieg ohne Abschläge ab 63. Boris Rhein fordert Ende des Rentenstreits mit der SPD.

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag legt einen konkreten Kompromissvorschlag zur Beilegung des langjährigen Streits zwischen Union und SPD über die sogenannte Rente mit 63 vor. Dieses Modell trägt den Namen Respekt-Rente und zielt darauf ab, den vorzeitigen Rentenbeginn für Geringverdiener attraktiv zu halten, während höher Verdienende finanziell zurückschneiden müssen. Die federführenden Sozialpolitiker der Partei schlagen vor, dass Arbeitnehmer nach 45 Versicherungsjahren ohne Abschläge früher in Rente gehen können, sofern sie bestimmte Einkommensgrenzen nicht überschreiten.

Technische Details und Einkommensgrenzen des Modells

Im zweiseitigen Papier, das der Nachrichtenagentur BILD vorliegt, beschreiben die CDU-Abgeordneten Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig die Funktionsweise ihres Vorschlags. Wer im Verlauf seines Erwerbslebens durchschnittlich siebzig Prozent des Durchschnittslohns oder weniger erwirtschaftet, soll weiterhin die Möglichkeit haben, mit sechzig Jahren ohne Abschläge in Rente zu gehen. Als Bezugsgröße dient das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2026, was einem monatlichen Bruttolohn von rund dreitausenddreißig Euro entspricht.

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Für Arbeitnehmer, die im Durchschnitt mehr als diese genannte Grenze verdienen, sieht das Modell keine abschlagsfreie Frührente in vollem Umfang vor. Stattdessen müssen diese Versicherten Abschläge hinnehmen, die sich jedoch nur auf den Teil des Einkommens über der genannten Grenze beziehen. Die Zeiten, die für die Erziehung von Kindern oder die Pflege von Angehörigen angefallen sind, bleiben in die Berechnung der Versicherungsjahre weiterhin voll integriert und werden nicht als Nachteil gewertet.

Begründung und soziale Ausrichtung der CDU-Politiker

Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig begründen ihre Initiative damit, dass die aktuelle Regelung der Rente mit 63 sozial ungerecht verteilt sei. Nach ihren Daten profitierten bisher häufiger Männer von der abschlagsfreien Frührente als Frauen. Ebenso nutzten Büroangestellte die Möglichkeit deutlich öfter als Beschäftigte in körperlich fordernden Bauberufen. Die vierzig Prozent der Bevölkerung mit den höchsten Einkommen hätten die Option viermal so häufig in Anspruch genommen wie die vierzig Prozent mit den niedrigsten Einkommen.

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Dieses Ungleichgewicht soll durch die neue Struktur der Respekt-Rente korrigiert werden. Ziel ist es, den Fokus auf diejenigen zu legen, die ein Leben lang mit kleineren Einkommen und oft in belastenden Berufen gearbeitet haben. Die Union argumentiert, dass genau diese Gruppe im Alter besonders auf eine solide, abschlagsfreie Rente angewiesen ist, um ein gutes Leben zu führen, während andere Gruppen eher zusätzliche Anreize zum vorzeitigen Arbeitsausstieg erhalten hätten.

Politische Unterstützung durch Ministerpräsident Boris Rhein

Boris Rhein, der Landesvorsitzende der CDU in Hessen und zugleich hessischer Ministerpräsident, zeigt sich ausdrücklich hinter dem Vorschlag der Sozialpolitiker. Er bewertet die Idee der Respekt-Rente als klugen, zielgerichteten und sozial ausgewogenen Ansatz. In einem Statement gegenüber BILD kritisiert Rhein die bisherige Ausgestaltung, da sie kein pauschaler Anreiz zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben sein dürfe. Gleichzeitig betont er die Notwendigkeit, die Schwächeren zu schützen.

Der mächtige hessische Ministerpräsident fordert die Bundesregierung eindringlich auf, den monatelangen Streit über die Rentenfragen endlich zu beenden. Seine Unterstützung soll Druck auf die Verhandlungspartner aus der SPD ausüben, um eine schnelle Einigung zu erzielen. Rhein sieht darin einen entscheidenden Vorteil, dass die Respekt-Rente die soziale Komponente stärkt und gleichzeitig die Tragfähigkeit des Systems im Blick behält, indem sie höher Verdienende stärker zur Kasse bittet.

Auswirkungen auf den Rentenstreit und die Politik

Der Vorschlag der Unionsfraktion markiert einen Wendepunkt in den Verhandlungen, die seit Monaten zwischen der Union und der SPD im Gange sind. Bisher hatte es keine Einigung über die Zukunft der Regelaltersgrenze und der Vorruhestandsmodelle gegeben. Mit der Präsentation des Papiers durch Winkel, Biadacz und Reddig wird ein konkreter Handlungsvorschlag für die Koalitionsverhandlungen geliefert, der auch außerhalb der Parteispitze breite Zustimmung findet, wie Reins Statement zeigt.

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Für die versicherten Arbeitnehmer bedeutet eine Umsetzung des Modells eine klare Differenzierung nach Leistung und Beitragszahlung. Während Geringverdiener in körperlich fordernden Berufen oder mit niedrigen Löhnen entlastet werden, steigt der Druck für Besserverdienende. Die Politik muss nun abwarten, wie die Sozialdemokraten auf diesen Kompromiss reagieren und ob sie bereit sind, die Einkommensgrenze als Kriterium für abschlagsfreie Vorruhestandsmodelle zu akzeptieren, um das politische Patt zu lösen.