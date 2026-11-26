Die Unionsfraktion plant eine einkommensabhängige Zugangskontrolle zur Rente mit 63. SPD und Verbände diskutieren Alternativen wie Härtefallregelungen und längere Übergangsfristen zur Stabilisierung der Rentenkassen.

Die Unionsfraktion hat einen neuen Kompromissvorschlag zur Reform der Rente mit 63 vorgelegt. Demnach soll der Zugang zur abschlagsfreien Vorruhestandsoption künftig von der Höhe des Einkommens abhängig sein. Bisher konnte man mit mindestens 45 Beitragsjahren zwei Jahre vor dem regulären Eintrittsalter ohne Abschläge in den Ruhestand gehen. Ziel der Maßnahme ist die finanzielle Stabilisierung der Rentenkassen bei gleichzeitiger Anrechnung der langjährigen Arbeitsleistung.

Kernmechanismus und finanzielle Auswirkungen

Der aktuelle Entwurf der Union definiert eine konkrete Einkommensgrenze für den Anspruch auf den vorgezogenen Ruhestand. Wer ein Entgelt erzielt, das unter der sogenannten 70-Prozent-Marke liegt, soll weiterhin berechtigt sein, die Rente mit 63 abschlagsfrei in Anspruch zu nehmen. Wer darüber verdient, muss mit einer Rentenkürzung rechnen. Die 70-Prozent-Marke bezieht sich auf das Durchschnittsentgelt, das im Jahr 2026 laut Angaben der Rentenversicherung bei 51.944 Euro brutto lag. Jährlich erhalten Personen, die 70 Prozent des Durchschnittsverdienstes erzielen, 0,7 Entgeltpunkte für ihre Versicherung.

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Für Betroffene bedeutet ein Wegfall des vorgezogenen Zugangs eine signifikante finanzielle Belastung. Die CDU und CSU streben an, den Abschlag für einen vorzeitigen Rentenbeginn auf 0,4 Prozent pro Monat zu erhöhen. Bei einem um zwei Jahre vorgezogenen Eintritt in den Ruhestand führt dies zu einer lebenslangen Kürzung von insgesamt 9,6 Prozent. Bei einer Bruttorente in Höhe von 2.000 Euro entspricht dies einem monatlichen Verlust von 192 Euro bzw. 2.304 Euro pro Jahr.

Politische Kontroversen und Interessenlagen

Annika Klose, die Rentenexpertin der SPD, weist darauf hin, dass nur schätzungsweise zehn Prozent der Erwerbstätigen vom CDU-Vorschlag profitieren würden. Ein durchschnittliches Facharbeitergehalt liege in der Regel deutlich über der festgelegten 70-Prozent-Marke. Viele Politikerinnen und Politiker der SPD sowie CDU-Ministerpräsidenten betonen, dass die Abschaffung des Zugangs für langjährig Versicherte genau jene群体 trifft, die jahrzehntelang in die Kassen eingezahlt haben. Sie argumentieren, dass insbesondere Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder in belastenden Berufen von dieser Regel profitieren.

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Kritiker der aktuellen Praxis verweisen hingegen auf Daten, die zeigen, dass ein großer Teil der Nutznießer der Rente mit 63 zu den höheren Gehaltsgruppen gehört. Statistische Angaben des Statistischen Bundesamts belegen, dass 80 Prozent der Vollzeit-Erwerbstätigen im vergangenen Jahr ein Bruttoeinkommen von mehr als 39.300 Euro erzielten. Allerdings stimmt die Berechnungsweise der Statistik nicht mit derjenigen der Rentenversicherung überein, was die Einordnung der Daten erschwert. Dennoch wird kritisiert, dass die Regel eher gut situierte Arbeitnehmer begünstigt als solche mit körperlicher Schwerstarbeit.

Alternativen und Übergangsregelungen

Um den Widerstand in der SPD und bei Sozialverbänden abzumildern, werden verschiedene Kompromissmodelle diskutiert. Annika Klose schlägt vor, die Zeiten für die Anrechnung der 45 Versicherungsjahre zu präzisieren. So könnten Phasen von Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit nicht mehr uneingeschränkt angerechnet werden. Weitere Ideen sehen Härtefallregelungen vor, die spezifische Berufsgruppen berücksichtigen, etwa Schichtarbeiter oder Personen mit nachgewiesener gesundheitlicher Beeinträchtigung.

Falls die abschlagsfreie Rente für die 45-Jährigen entfällt, besteht die Alternative, die vorgezogene Rente ab 35 Versicherungsjahren zu nutzen. Dies erfordert jedoch den Inkaufnehmen der Abschläge. Zudem fordern Teile der SPD und Sozialverbände eine lange Übergangsfrist von mindestens fünf Jahren für den Fall einer Abschaffung oder deutlichen Einschränkung der Regelung. Die CDU/CSU hält eine solche lange Frist für nicht praktikabel, während eine sehr kurze Frist aus Sicht von Juristen und Verbänden möglicherweise rechtlichen Anfechtungen standhalten müsste.