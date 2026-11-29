Der perfekte Zeitpunkt, um sich mit „Basic“-Teilen einzudecken, in Kaschmir zu investieren und die Wintergarderobe zu vervollständigen: Was sollte man am Cyber Monday bei Uniqlo kaufen?

Uniqlo am Cyber Monday 2026: Die Vogue-Wunschliste mit 16 Must-haves für stilvolle Winter-Looks – bis zum 3. Dezember reduziert Wenn es sich am Black Friday und Cyber Monday lohnt, in neue Mode zu investieren, dann sind es zweifellos die zeitlosen Basics.

Schließlich sind es genau jene Lieblingsstücke, die uns Saison für Saison begleiten und unabhängig von kurzlebigen Trends immer wieder zum Einsatz kommen. Eine unserer liebsten Adressen für hochwertige Essentials ist dabei Uniqlo. Gerade jetzt, wenn die Temperaturen sinken und wir unsere Garderobe winterfest machen, lohnt sich ein Blick auf das Sortiment besonders.

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Von feinen Pullovern, die sich perfekt im Layering-Look unter kuscheligem Strick tragen lassen, über vielseitige Cardigans bis hin zu wärmendenWir haben die 16 Favoriten der Vogue-Redaktion zusammengestellt – zeitlose Mode-Highlights, die Funktionalität und Stil mühelos vereinen und aktuell im Rahmen derBeim Stöbern durch die diesjährigen Black-Friday-Angebote sind uns allerdings auch einige Styles ins Auge gefallen, die alles andere als klassische Basics sind – und gerade deshalb besonders begeistern. Dazu zählen eine schokoladenbraune Jacke in angesagter Felloptik, eine karierte Daunenjacke sowie kuschelige, die in einer beeindruckenden Farbvielfalt erhältlich sind.