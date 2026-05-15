Unique fluke of a whale found in Niendorf is likely to be Timmy, the humpback whale that stranded five times

A humpback whale with a unique fluke was found in Niendorf, and it is likely to be Timmy, a humpback whale that stranded five times. The fluke of the whale is as unique as a fingerprint, and the body parts of the whale are partially unique. The whale was found in the flat water about 75 meters from the coast and was likely to be Timmy, as the size, time, and location of the discovery support this theory.

BILD-Fotograf Henning Schaffner machte dieses Foto von Timmy in Niendorf. Die Schwanzflosse (Fluke) der Wale ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Gekommen wir jetzt traurige Gewissheit?

Laut den dänischen Behörden ist der tote Buckelwal vor der dänischen Insel Anholt "höchstwahrscheinlich Timmy". Das Tier war im flachen Wasser etwa 75 Meter vor der Küste entdeckt worden. Jetzt bangen die Timmy-Fans. Im Laufe des Freitags will Morten Abildstrøm von der dänischen Naturschutzbehörde Gewebeproben entnehmen: "Wir schneiden ein gutes Stück ab und teilen es dann in kleinere Stücke, die die Forscher sowohl in Deutschland als auch in Dänemark erhalten können.

". Die sollen dann untersucht werden, was aber einige Zeit in Anspruch nehmen könnte. Abildstrøm stellte leider auch klar: "Sowohl die deutschen als auch die dänischen Forscher, mit denen ich gesprochen habe, glauben, dass es sich höchstwahrscheinlich um denLaut der Whale and Dolphin Conservation (WDC), einer der weltweit führenden gemeinnützigen Organisationen zum Schutz von Walen, Delfinen und deren Lebensraum, sind die Körperteile der Tiere teilweise so einzigartig wie ein Fingerabdruck.

Bei Buckelwalen werde zum Beispiel die auffallend weiß und schwarz gemusterte Fluke fotografiert, mit einer Identifikationsnummer versehen und archiviert. So könne das Tier eindeutig identifiziert werden. Einer der größten Kataloge zur Erforschung von Walen ist der "North Atlantic Humpback Whale Catalogue". Dieser Katalog umfasst über 18.000 Fotos von mehr als 8.000 individuellen Buckelwalen.

Am 2. Mai wurde Timmy, der insgesamt fünfmal auf Sandbänken strandete, mit einer Barge zum offenen Meer gezogen und vor Dänemark in die Nordsee entlassen. Sein Tracker sendet zeitweise "Datenmatsch". Tier-Experten aus Dänemark halten es für sehr wahrscheinlich, dass das tote Tier wirklich Timmy ist: Größe, Zeitpunkt und Ort sprächen dafür





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