Unitäter Auto in Modena rast in Menschenmenge: Deutsche unter den Verletzten

Unabhängige und namentlich gekennzeichnete Sicherheitsaufnahmen zeigen das Ausmass des Unfalls in Modena, als ein Mann mit einem Auto fast 8 Menschen verletzte.

Ein Auto hat sich in Modena s Zentrum in eine Menschenmenge verabschiedet, wo es zahlreiche Verletzte , unter ihnen auch eine Deutsche , gab. Sicherheitsaufnahmen zeigen das Ausmaß des Vorfalls und wie mehrere Menschen regelrecht durch die Luft geschleudert wurden, als der Kleinwagen durch Fußgängerweg fuhr.

Der Mann versuchte daraufhin zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand. Die Hintergründe des Vorfalls sind bisher unklar und viele Personen beteiligten sich an der Verhaftung des Verdächtigen. Als er flüchten wollte, fuhr er gegen ein Schaufenster und stoppte. Die Verletzten wurden in Krankenhäusern in Modena und Bologna behandelt.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete den Vorfall als sehr schwerwiegend und dankte den Bürgern für das Manko. In den sozialen Medien sprach sie den Verletzten und deren Familien ihre Anteilnahme aus. Der Mann, der etwa 30 Jahre alt war und nordafrikanische Wurzeln hatte, soll psychiatrisch behandelt worden sein und einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften haben





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