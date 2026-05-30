United Airlines Flugzeuge am Flughafen Newark, Trump-Gericht, US-Wirtschaft, Trump-Kennedy Center, Kuban-Militärtreffen

United Airlines Flugzeuge am Flughafen Newark: 20.000 internationale Passagiere landen täglich. Ein weiteres US-Gericht prüft die umstrittene außergerichtliche Einigung zwischen Präsident Donald Trump und der Steuerbehörde. Trump muss bis zum 12. Juni Stellung beziehen. US-Wirtschaft: Stopp internationaler Flüge nach "Sanctuary Cities" könnte Milliardenschäden verursachen. Ein kubanisches Militärtreffen mit einem US-General. Trump-Gericht: Trump will nicht mehr an Renovierungsplänen für das Kennedy Center festhalten. Trump-Kennedy Center: Trump will nicht mehr an Renovierungsplänen für das Kennedy Center festhalten. Kuban-Militärtreffen: Ein US-General hat sich zu einem seltenen Treffen mit kubanischen Militärvertretern getroffen.

United Airlines Flugzeuge am Flughafen Newark: Laut der U.S. Travel Association landen hier täglich mehr als 20.000 internationale Passagiere. Ein weiteres US-Gericht nimmt die umstrittene außergerichtliche Einigung zwischen Präsident Donald Trump und der Steuerbehörde unter die Lupe.

Trump muss bis zum 12. Juni zu schweren Vorwürfen Stellung beziehen, darunter jener einer angeblich illegalen Absprache. Das ordnete eine Bundesrichterin in Miami an. Sie reagierte damit auf einen Antrag von 35 ehemaligen Richtern, die die Rechtmäßigkeit des Vergleichs in Zweifel zogen.

Hintergrund des Vergleichs ist, dass ein Mitarbeiter der US-Steuerbehörde Steuerdaten Trumps an "linksgerichtete Medien" verbreitet haben soll. Trump und seine beiden ältesten Söhne verklagten das Finanzministerium und die ihm untergeordnete Steuerbehörde (IRS) auf 10 Milliarden Dollar Schadenersatz. Weißes Haus: US-Präsident Trump bei ausgezeichneter Gesundheit US-Präsident Donald Trump ist laut einer Mitteilung des Weißen Hauses bei ausgezeichneter Gesundheit. Trumps Herz-, Lungen-, neurologische und allgemeine Körperfunktionen seien stark, erklärte das Weiße Haus am Freitag.

Trump selbst hatte am Dienstag nach einer medizinischen Untersuchung im Walter Reed National Military Medical Center gesagt, alles sei perfekt verlaufen. Zuletzt hatten jedoch Fotos von einem fleckigen Ausschlag an Trumps Hals sowie Bilder von geschwollenen Knöcheln und einer mit Make-up kaschierten blauen Schwellung an der Hand Fragen zu Trumps Gesundheit aufgeworfen.

US-Wirtschaft: Milliardenschaden durch Stopp internationaler Flüge nach "Sanctuary Cities" Führende US-Fluggesellschaften und Wirtschaftsverbände haben vor Milliardenschäden und chaotischen Zuständen an US-Flughäfen gewarnt, sollte die US-Regierung die Abfertigung von internationalen Reisenden und Fracht an mehreren großen Flughäfen aussetzen. Heimatschutzminister Markwayne Mullin hatte am Donnerstag erklärt, die Regierung von US-Präsident Donald Trump könne die Abfertigung von internationalen Reisenden und Fracht am Flughafen Newark Liberty im Bundesstaat New Jersey einstellen. Der Flughafen ist ein wichtiges Einfallstor für New York City.

Grund sei, dass die örtliche Polizei die Beamten der Bundeseinwanderungsbehörde nicht unterstütze. Mullin hat wiederholt gedroht, er könne die Einwanderungsabfertigung auch an mehr als einem Dutzend anderen Flughäfen in sogenannten "Sanctuary Cities" einstellen, darunter Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Seattle, San Francisco und Los Angeles.

Ein Stopp aller internationalen Flüge an den Flughäfen der 18 "Sanctuary Cities" würde der Wirtschaft einen Schaden von mehr als 70 Milliarden Dollar zufügen und 68 Millionen internationale Passagiere pro Jahr betreffen, teilte der Verband U.S. Travel Association mit. Ein hochrangiger US-General hat sich am Freitag nach Angaben des US-Militärs zu einem seltenen Treffen mit kubanischen Militärvertretern getroffen.

Das US-Militär teilte am Freitag auf X mit, General Francis Donovan, Leiter des für Lateinamerika zuständigen US-Südkommandos, habe sich am Rande des US-Marinestützpunkts Guantánamo Bay mit einer kubanischen Delegation unter der Leitung von General Roberto Legra Sotolongo getroffen. Bei dem Gespräch seien operative Sicherheitsfragen erörtert worden. Donovan habe zudem eine Sicherheitsüberprüfung des Marinestützpunkts geleitet und mit Verantwortlichen des Stützpunkts über den Schutz der Truppen, die Sicherheit der Soldaten und ihrer Familien sowie die operative Einsatzbereitschaft gesprochen, hieß es weiter. Das Militär bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters





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