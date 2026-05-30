United Airlines: Passagierflieger abgefangen, weil ein Passagier versuchte in das Cockpit zu gelangen

Ein Passagierflieger von United Airlines musste wegen Sicherheitsbedenken von seiner geplanten Route abweichen. Der Grund dafür waren Sicherheitsbedenken aufgrund eines renitenten Passagiers.

Ein Passagierflieger von United Airlines in den USA musste wegen Sicherheitsbedenken von seiner geplanten Route abweichen. Grund dafür waren Sicherheitsbedenken aufgrund eines renitenten Passagiers, teilte die Fluggesellschaft der Deutschen Presse-Agentur mit.

Das Flugzeug mit 147 Fluggästen hätte eigentlich von Chicago nach Minneapolis fliegen sollen, der Flug dauert im Normalfall nur rund anderthalb Stunden. Die außerplanmäßige Landung erfolgte dann in Madison im Bundesstaat Wisconsin. Nähere Angaben dazu, was sich an Bord abspielte, machte United Airlines nicht. Verletzt wurde nach Angaben der Fluggesellschaft niemand.

Der Sender CNN berichtete, das Bordpersonal habe von einem Fluggast gesprochen, der mehrfach versucht hatte, in das Cockpit einzudringen, ehe Sicherheitskräfte ihn festnahmen. CNN berief sich dabei auf Tonaufnahmen der Flugsicherung. Die Sicherheitskräfte hätten den Fluggast in Madison festgenommen, bevor der Flieger in Minneapolis landen konnte. Der Flug wurde von Madison aus weitergeführt und landete schließlich in Minneapolis ohne weitere Zwischenfälle.

Die Passagiere wurden mit einer anderen Maschine nach Minneapolis geflogen. Die genauen Umstände des Vorfalls blieben weiterhin unklar. Die Polizei von Madison bestätigte, dass ein Mann in Madison festgenommen worden sei, der versucht hatte, in das Cockpit eines Flugzeugs zu gelangen. Der Mann sei in Madison festgenommen worden und werde von der Polizei befragt.

Die Ermittlungen laufen weiter. Die Sicherheit der Passagiere und des Flugpersonals bleibe das wichtigste Anliegen der Fluggesellschaft. Die Passagiere, die den Flug aufgrund des Vorfalls nicht fortsetzen konnten, wurden mit einer anderen Maschine nach Minneapolis geflogen. Die Fluggesellschaft bittet um Verständnis für die außerplanmäßige Landung und den folgenden Flugplanwechsel.

Die Sicherheitsvorkehrungen der Fluggesellschaft seien auf dem neuesten Stand und die Passagiere seien in jeder Situation sicher. Die Passagiere, die den Flug aufgrund des Vorfalls nicht fortsetzen konnten, wurden mit einer anderen Maschine nach Minneapolis geflogen. Die Fluggesellschaft bittet um Verständnis für die außerplanmäßige Landung und den folgenden Flugplanwechsel





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