United Arab Emirates Allegedly Conducted Secret Air Strikes on Iran Targets

The United Arab Emirates (UAE) is accused of conducting secret air strikes on targets in Iran in April, according to a Wall Street Journal report. Several trusted sources confirmed the information to the newspaper. The UAE's fighter jets reportedly attacked a refinery on the Iranian island of Lavan in the Persian Gulf.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sollen laut einem Bericht des Wall Street Journal Anfang April heimlich Luftangriffe auf Ziele im Iran geflogen haben. Mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen hätten dies dem Blatt bestätigt, heißt es.

Demnach sollen emiratische Kampfflugzeuge unter anderem eine Raffinerie auf der iranischen Insel Lavan im Persischen Golf angegriffen haben. Eine Waffenruhe nach fünfwöchigen Luftangriffen auf den Iran ankündigte. Der emiratische Angriff soll ein großes Feuer ausgelöst und große Teile der Raffineriekapazität für Monate außer Betrieb gesetzt haben. Der Iran hat den Vorfall damals als „feindlichen Angriff“ bezeichnet und daraufhin mit einer massiven Welle von Raketen- und Drohnenangriffen auf Ziele in den Emiraten und in Kuwait reagiert.

Nach Angaben des emiratischen Verteidigungsministeriums hat der Iran im Verlauf des Krieges mehr als 550 Raketen und 2200 Drohnen auf die Emirate abgefeuert. Die Folgen für die Emirate sind erheblich: Luftverkehr, Tourismus und Immobilienmarkt der Emirate sind massiv eingebrochen. Es kam zu Entlassungen und Kurzarbeit. Diese Entwicklung habe laut dem Wall Street Journal zu einem grundlegenden strategischen Umdenken in Abu Dhabi geführt – denn zu Kriegsbeginn betonten die Emirate noch ihre Neutralität.

Es gab bereits seit Mitte März. Damals wurden über dem Iran Kampfflugzeuge gefilmt, die weder den USA noch Israel zugeordnet werden konnten. Laut Experten sollen auf den Bildern französische Mirage-Kampfjets sowie chinesische Wing-Loong-Drohnen zu sehen gewesen sein. Beide Systeme werden von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingesetzt. Der Außenminister und das Pentagon äußern sich nicht zu den Vorwürfen





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