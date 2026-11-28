Die Universität Cambridge bestätigt: Die Arbeit des verstorbenen Professors Arday entspricht wissenschaftlichen Standards. Nach Suizidvorwürfen und Plagiatsdebatte liegt nun ein freisprechendes Fazit vor.

Die Universität Cambridge hat die Plagiatsvorwürfe gegen den vor kurzem verstorbenen Professor Bhimbhai Arday offiziell zurückgewiesen. Eine interne Prüfung seines wissenschaftlichen Aufsatzes hat ergeben, dass die Arbeit den hohen Standards der akademischen Forschung entspricht und ohne Bedenken für die Veröffentlichung ist. Diese Klarstellung erfolgt nach einer intensiven öffentlichen Debatte über die Integrität der Arbeit des Soziologen.

Aktuelle Untersuchungsergebnisse der Uni Cambridge

Ein offizieller Sprecher der Universität teilte der Nachrichtenagentur BBC mit, dass die Behörde die Angelegenheit vollständig geprüft habe. Nach Abschluss der Prüfung sei man überzeugt, dass der Aufsatz, an dem Arday gemeinsam mit weiteren Wissenschaftlern gearbeitet hatte, keinerlei Mängel aufweise. Die Universität hebt hervor, dass aus ihrer Sicht keine Argumente gegen die wissenschaftliche Validität oder die ethische Unbedenklichkeit der Publikation sprechen. Die Institution betont damit klar ihre Unterstützung für die methodische Qualität der geleisteten Arbeit.

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Die Entscheidung der Universität Cambridge markiert einen Wendepunkt in der Kontroverse, die sich seit Wochen um die Person des 41-jährigen Dozenten und Professors für Bildungssoziologie rankte. Die Behörde hat sich damit von den intensiven Anschuldigungen distanziert, die zunächst zu Ardays Rücktritt geführt hatten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse dient nun der Aufklärung der Öffentlichkeit über den tatsächlichen Forschungsstand des verstorbenen Gelehrten.

Politische Reaktionen und Kontext des Rücktritts

Die politische Dimension dieser akademischen Debatte wurde durch die Reaktion des Premierministers Burnham verdeutlicht, der den Tod von Bhimbhai Arday als eine Tragödie in vielerlei Hinsicht bezeichnete. Dieser öffentliche Einsatz unterstreicht die hohe Aufmerksamkeit, die der Fall in den britischen Medien und der Politik genießt. Burnhams Statement erfolgte im Kontext der umfassenden Kritik, die gegen die Arbeitsweise und die Person von Arday geäußert wurde.

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Arday war am 5. August von seinem Posten als Professor für Bildungssoziologie an der Universität Cambridge zurückgetreten. Dieser Schritt folgte auf wochenlange Plagiatsvorwürfe und Zweifel an der Authentizität seines akademischen Lebenslaufs. Der Rücktritt geschah, bevor die finalen Ergebnisse der wissenschaftlichen Prüfung vorlagen, und markierte den vorläufigen Höhepunkt einer sich zuspitzenden Krise um den Sozialwissenschaftler.

Wenige Tage nach diesem Rücktritt wurde Arday tot in Battersea im Süden Londons aufgefunden. Die lokalen Behörden und die Polizei haben daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständigen Polizeikräfte vermuteten derzeit einen Suizid oder einen natürlichen Tod, wobei eine offizielle Untersuchung zur genauen Todesursache und den genauen Umständen des Vorfalls noch weiterläuft. Die genauen medizinischen und polizeilichen Details werden voraussichtlich später in der laufenden Untersuchung publiziert.

Hintergründe der Anschuldigungen durch Nathan Cofnas

Die ursprünglichen und schwerwiegendsten Anschuldigungen gegen Arday stammen von dem US-Forscher Nathan Cofnas. Cofnas hatte die Universität Cambridge 2024 verlassen, nachdem er selbst mit Rassismusvorwürfen konfrontiert worden war. Er hatte systematisch die akademische Arbeit von Arday angegriffen und dabei deren Behauptungen von rechtsgerichteten Zeitungen und Kommentatoren aufgegriffen.

Ein zentrales Argument der Gegner war die Einordnung von Arday als das "Aushängeschild" für Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme (DEI). Kritiker, angeführt von Cofnas, stellten die wissenschaftliche Validität seiner Forschung in den Bereich der sozialen Gerechtigkeit in Frage. Diese narrative Einbettung in politische und ideologische Debatten hat die sachliche Prüfung der wissenschaftlichen Qualität überlagert und die Debatte stark politisiert.

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Nathan Cofnas' Behauptungen lösten einen Prozess an der Universität Cambridge aus. Die Hochschule hatte eine Untersuchung gegen Arday eingeleitet, nachdem Cofnas den ehemaligen Cambridge-Professor der Diskriminierung beschuldigt hatte. Als Ergebnis dieser ersten internen Prüfung erhielt Cofnas später ein dreimonatiges Lehrverbot, was die institutionelle Distanzierung von seinen Methoden und Anschuldigungen zeigt.

Weitere Universitätsprüfungen und gesellschaftliche Folgen

Neben der Untersuchung an der Universität Cambridge gibt es weitere unabhängige Bewertungen der wissenschaftlichen Arbeiten von Bhimbhai Arday an anderen Hochschulen. Die Liverpool John Moores University, an der Arday im Jahr 2015 promoviert hatte, kam ebenfalls zu dem klaren Ergebnis, dass er seine Arbeiten nicht plagiiert hatte. Dieses Ergebnis entkräftet weitere Teile der gegen ihn gerichteten Kampagne.

Der Fall hat auch Spuren in der deutschen akademischen und gesellschaftlichen Debatte hinterlassen. Die Deutsche Gesellschaft, ein in Deutschland ansässiger Verband, sowie deutsche Medien haben den Fall intensiv begleitet. Diese Berichterstattung zeigt die internationale Strahlkraft der Auseinandersetzung um die Wissenschaftsethik und die politische Instrumentalisierung akademischer Forschung.

Der Fall rund um Bhimbhai Arday bleibt ein komplexes Beispiel für die Schnittstelle zwischen akademischer Freiheit, politischer Instrumentalisierung und der Verantwortung von Universitäten bei der Prüfung von Integritätsvorwürfen. Die jüngsten Freisprüche von Cambridge und Liverpool geben den betroffenen Institutionen die Möglichkeit, den Fokus wieder auf die eigentliche wissenschaftliche Arbeit zu lenken, während die polizeilichen Ermittlungen zur Todesursache ihre Ruhe finden.