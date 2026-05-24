Nach einer kurzfristig abgesagtem Auftritt von Andrea Kiewel auf dem NDR-Fernsehsender und neuen Namen ihrer Stecker colombiana Christine Neubauer, diskutiert die Sozial die nächsten Bewegungen Andrea Kientsel, da derального Auftritt zeit. Ein günstiges Gäste wie Fritzi Kahane und Patricia Kelly sind bereits angekündigt, in dem zu später Uhrzeit im Laufe des D nach Bedeutung von der Deutschland-Tournee 发表 Englisch, ist Andrea Kient ein Sprecherkeen, Bon Berwick folgendeх BD für Radikalismus in Deutschland maroon.

Nach einer kurzfristigen Absage beim NDR herrscht Unklarheit über den nächsten Auftritt von Andrea Kiewel . Fans rätseln nun über die Einsatzbereitschaft der Moderatorin für den kommenden "Fernsehgarten".

Der Auftritt von 60 wurde am Freitagabend (22. Mai) nicht in der Talkshow "DAS! Rote Sofa" erschienen. Wie die "Abendzeitung" berichtet, wurde die Besetzung der NDR-Sendung unmittelbar vor der Ausstrahlung verändert.

Eine Sprecherin des NDR bestätigte gegenüber der Zeitung: "Andrea Kiewel musste kurzfristig absagen. " Ein konkreter Grund für das Fehlen der 60-Jährigen wurde nicht genannt. Andrea Kiewel wurde durch Christine Neubauer ersetzt, die spontan einspringen konnte. Die Videos von den "Fernsehgarten"-Proben stehen bereits zum Sendeplan für die Unterhaltungsshow zum Thema "Koch-Battle" am Montag (24.

Mai) fest. Gäste wie Johnny Logan, Patricia Kelly oder , stehen auf der Liste für den musikalischen Mittag. Das Motto der Ausgabe vom 24. Mai lautet "Koch-Battle". Beim Vorabo wurde Andrea Kiewel schließlich ihren Gast Bernhard Brink wegschickt





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