Survival International warnt: 200 unkontaktierte Völker sind vom Aussterben bedroht. Der Schutz ihrer Lebensräume in Brasilien und weltweit ist überlebenswichtig.

Die Sorge um die Sicherheit unkontaktierter Völker hat in der aktuellen Woche internationale Aufmerksamkeit erregt. Auslöser war ein Vorfall in Brasilien, bei dem Angehörige einer indigenen Gruppe auf der Nahrungssuche in die Nähe einer Siedlung gelangten. Diese Begegnung hat weltweit viele Menschen bewegt und den Fokus erneut auf den prekären Schutz dieser isolierten Gemeinschaften gerichtet. Die Situation verdeutlicht die ständige Bedrohung, der diese Populationen ausgesetzt sind.

Umfang der Bedrohung für indigene Gruppen

Die Organisation Survival International geht weltweit davon aus, dass noch etwa 200 sogenannte unkontaktierte Völker existieren. Ohne besondere Anstrengungen zum Schutz dieser Gruppen droht laut der Menschenrechtsorganisation die Hälfte von ihnen, vertrieben zu werden. Dies betrifft nicht nur ihre körperliche Existenz, sondern auch ihren so gewählten Lebensraum. Die Vertreibung würde bedeuten, dass sie ihre traditionelle Art des Zusammenlebens vollständig aufgeben müssten.

Die Gründe für diese existenzielle Bedrohung sind vielfältig und reichen von der Ausweitung der Landwirtschaft über die Suche nach Rohstoffen wie Gold. Hinzu kommen eingeschleppte Krankheiten, die für isolierte Bevölkerungsgruppen oft tödlich verlaufen. Ebenso stellen Eindringlinge dar, die die Gruppen missionieren oder versuchen, den Erstkontakt auf Social Media zu Geld zu machen, eine enorme Gefahr. Diese Faktoren gefährden die Integrität und das Überleben der Völker massiv.

Also read Schaden bei Ausschreitungen in Frankreich höher als 200 Millionen Euro

Definition und Kommunikation der unkontaktierten Völker

Herr Königshausen erläutert im Gespräch, dass der Begriff unkontaktiertes Volk irreführend sein kann. Diese Völker sind nicht vollkommen von der Außenwelt abgeschnitten, wie die Bezeichnung suggerieren könnte. Stattdessen stehen sie beispielsweise mit anderen indigenen Gemeinschaften in Kontakt, die in derselben Region leben. Dieser Austausch ist ein wichtiger Teil ihrer sozialen und kulturellen Struktur.

Die Kommunikation zwischen den Gruppen erfolgt oft indirekt, aber stetig. Sie nutzen dazu Zeichen, Warnungen und Hinterlassenschaften wie tote Tiere, Pfeilspitzen oder umgeknickte Äste. Diese nonverbalen Signale dienen der gegenseitigen Information und dem Schutz der jeweiligen Gebiete. Es besteht also ein System der gegenseitigen Wahrnehmung, das jedoch strikte Regeln einhält und die physische Konfrontation vermeidet.

Advertisement

Organisierte Begegnungen und Sicherheitsvorkehrungen

Vereinzelt kommt es zu organisierten Zusammentreffen zwischen den Gruppen zum Austausch von Waren. Diese Begegnungen sind sorgfältig geplant und erfolgen unter spezifischen Bedingungen. Es ist dabei sehr wichtig, dass von beiden Seiten strenge Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass kein direkter Kontakt stattfindet, der die Isolierung der Völker gefährden würde.

Notwendigkeit eines effektiven Schutzes

Der Schutz dieser Lebensräume ist von entscheidender Bedeutung für das Fortbestehen der unkontaktierten Völker. Internationale Organisationen wie Survival International setzen sich vehement für deren Rechte ein. Die Weltöffentlichkeit muss über diese Bedrohungen informiert werden, um politischen Druck aufzubauen. Nur durch gezielte Maßnahmen kann verhindert werden, dass diese einzigartigen Kulturen und Menschenleben zerstört werden. Der Schutz ihrer territorialen Autonomie bleibt eine dringende globale Aufgabe.