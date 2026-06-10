UNO-Ozeanbericht: Weltweite Meeresökosysteme vor dem Kipppunkt

Der dritte Ozeanbericht der Vereinten Nationen warnt vor einer dramatischen Verschlechterung der Meeresgesundheit durch Klimawandel, Verschmutzung und Überfischung. Über 600 Wissenschaftler dokumentieren, dass sich die Ozeane immer schneller erwärmen, der Meeresspiegel steigt und Eisflächen schwinden. Viele marine Ökosysteme haben bereits kritische Belastungsgrenzen überschritten. Die UNO fordert dringendes globales Handeln.

Die Vereinten Nationen haben in ihrem dritten Ozeanbericht (World Ocean Assessment, WOA) eine dringliche Warnung vor der sich rapide verschlechternden Gesundheit der Weltmeere ausgesprochen. Der über 1300 Seiten umfassende Bericht, der von mehr als 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt über einen Zeitraum von fünf Jahren erstellt wurde, zeichnet ein alarmierendes Bild: Die Ozeane befinden sich in einer "zunehmenden Krise" mit potenziell katastrophalen Folgen für das gesamte Leben auf der Erde.

Die zentralen Erkenntnisse zeigen, dass sich die Meere aufgrund des Klimawandels immer schneller erwärmen, der Meeresspiegel rasant ansteigt und die schützenden Eisflächen, insbesondere in der Arktis und Antarktis, dramatisch schrumpfen. Gleichzeitig werden immer mehr marine Ökosysteme, von Korallenriffen bis zu Tiefseeböden, an ihre Belastungsgrenzen gebracht oder haben diese bereits überschritten.

Die Hauptfaktoren für diesen Kollaps sind die vom Menschen verursachte Erwärmung, die massive Verschmutzung der Meere durch Plastik, Chemikalien und Nährstoffeinträge sowie die chronische Überfischung, die viele Fischbestände an den Rand des Zusammenbruchs treibt. Die Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche und sind fundamental für das globale Klimasystem, die Sauerstoffproduktion und die Ernährungssicherheit.

"Der Ozean ist die Grundlage des Lebens auf der Erde. Aber seine Gesundheit ist in großer Gefahr, weil Ökosysteme und Lebensräume den kritischen Kipppunkten näherkommen oder sie überschreiten", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Bericht. Die Vereinten Nationen fordern daher sofortiges und entschlossenes globales Handeln, um weitere Schäden zu verhindern und die Widerstandsfähigkeit der Meere zu stärken.

Dazu gehören die drastische Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die wirksame Bekämpfung der Meeresverschmutzung, die Einrichtung und Durchsetzung von Meeresschutzgebieten sowie die Transformation der Fischerei zu nachhaltigen Praktiken. Ohne diese Maßnahmen bestehe das Risiko, dass fundamentale ökologische Funktionen der Ozeane dauerhaft verloren gehen, was gravierende Auswirkungen auf Wetterextreme, Küstenregionen und die wirtschaftliche Grundlage von Milliarden Menschen hätte





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