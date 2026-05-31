The documentary investigates the worldwide consequences and Israel's legislation to terminate relations with UNRWA amidst the escalating humanitarian crisis in Gaza. It exposes the alliance between UNRWA and extremists and the perpetrators of Palestinian violence.

Nachdem am 7. Oktober ein Massaker stattgefunden hatte und Vorwürfe gegen UNRWA -Mitarbeiter wegen Entführungen erhoben wurden, untersucht diese Dokumentation die weltweiten Auswirkungen und Israel s Gesetzesinitiative zur Beendigung der Beziehungen zu dieser Organisation inmitten der sich verschärfenden humanitären Krise im Gazastreifen.

Die TV-Doku der mehrfach preisgekrönten Produzenten und Brüder Reinhardt und Christian Beetz beschreibt die unheilige Allianz der UNRWA mit Extremisten und Mördern der Palästinenser. Verdacht: Aus Deutschland und Europa fließen Milliarden in die Kassen der UN-Helfer, deren Projekte seit vielen Jahren den Hass auf Israel schüren. Doch die TV-Doku ist im ZDF nie zu sehen gewesen, auch nicht bei anderen deutschen Kanälen. Gegen die Absage des ZDF sprechen die Beetz-Brüder von einer "Überbuchung des Sendeplatzes" und einer thematischen "Verknubbelung".

Auf BILD-Anfrage bestätigt das ZDF die Absage an die Beetz-Brüder. Die spannende Doku liefert Belege, Szenen und Aussagen, die aufzeigen, wie die UNRWA ursprünglich auf ein, zwei Jahre angelegt war, um Flüchtlinge zu versorgen und ihnen bei der Integration für ein neues Leben in der Diaspora zu helfen. Wie die Zahl der palästinensischen Flüchtlinge von einst 700.000 auf heute rund 6 Millionen vervielfachte, weil die einst Vertriebenen ihren Flüchtlingsstatus von Generation zu Generation vererben.

Diese Plakat in Gaza wirbt für das ewige Rückkehrrecht der Palästinenser und für das Recht auf "die Dienste der UNRWA bis zur Rückkehr". Die Doku liefert auch Belege, wie UNRWA, Fatah und Hamas sorgsam den Status der Palästinenser verlängern, der jedem UNRWA-Schützling die Rückkehr dorthin zusichert, wo seit Jahrzehnten der jüdische Staat Israel liegt. UNRWA-Mitarbeiter an den Morden vom 7. Oktober 2023 beteiligt waren und unter anderem den Leichnam eines Jugendlichen verschleppten.

Die Experten im Film fordern, dass UNRWA aufgelöst werden sollte und ersetzt werden durch eine Hilfsorganisation, die wirklich Lösungen sucht und nicht den mörderischen Konflikt über weitere Jahrzehnte verlängert. Deutschland und die EU müssen einen Weg finden, die Milliarden Euro für Hilfe endlich in effektive Kanäle zu schicken, die wirklich Frieden wollen und nicht immer neuen Hass auf Israel schüren





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