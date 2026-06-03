Unregelmäßige Mahlzeiten und fehlendes Frühstück erhöhen das Depressionsrisiko - große koreanische Studie

Eine großangelegte Untersuchung mit 22 000 Erwachsenen aus Südkorea zeigt, dass das Auslassen von Mahlzeiten, vor allem des Frühstücks, und eine geringe Ernährungsvielfalt das Auftreten depressiver Symptome stark begünstigen. Regelmäßige, abwechslungsreiche Kost kann demnach als einfache Präventionsmaßnahme dienen.

Eine aktuelle Untersuchung der Medizinerin Professorin Tae Hye‑jin und des Psychiaters Professor Chae Jung‑ho vom Seoul St. Mary's Hospital hat einen alarmierenden Zusammenhang zwischen unregelmäßigen Essgewohnheiten und dem Auftreten depressiver Symptome aufgezeigt.

Die Studie basierte auf einer umfangreichen Befragung von rund 22 000 erwachsenen Personen, bei der die Teilnehmenden Angaben darüber machten, wie häufig sie im Verlauf des letzten Jahres Frühstück, Mittag‑ und Abendessen eingenommen hatten. Jede Mahlzeit, die seltener als fünfmal pro Woche verzehrt wurde, wurde als unregelmäßig klassifiziert. Zusätzlich wurde die Vielfalt der Ernährung erfasst, also ob die Befragten eine breite Palette von Getreide‑, Gemüse‑, Obst‑ und Proteinquellen zu sich nahmen.

Das Ergebnis: Personen, die häufig Mahlzeiten ausließen - insbesondere das Frühstück - und gleichzeitig eine geringe Ernährungsvielfalt aufwiesen, hatten ein signifikant erhöhtes Risiko, klinisch relevante depressive Symptome zu entwickeln. Rund fünf Prozent der Studienteilnehmer wiesen solche Symptome auf, wobei diese Gruppe tendenziell ein niedrigeres Einkommen, weniger Bildung, einen höheren Anteil an Alleinstehenden und eine geringere sportliche Aktivität aufwies. Auch Männer, Raucher und Menschen, die regelmäßig nach 21 Uhr aßen, zeigten eine besonders starke Assoziation zwischen Mahlzeitenirregularität und depressiven Befunden.

Die Forscher erklären, dass das Auslassen des Frühstücks zu stark schwankenden Blutzuckerspiegeln führen kann, was wiederum neurochemische Prozesse beeinflusst, die für die Stimmungslage wichtig sind. Ein unregelmäßiger Essrhythmus könnte demnach nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Stress‑ und Belohnungsmechanismen des Gehirns destabilisieren. Der Verzicht auf das Frühstück wurde dabei als besonders riskant identifiziert, weil die ersten Stunden nach dem nächtlichen Fasten entscheidend für die Stabilisierung des Blutzuckers und die Bereitstellung von Energie für das zentrale Nervensystem sind.

Die Autoren betonen, dass regelmäßige Mahlzeiten, ein ausgewogenes Nährstoffspektrum und das Vermeiden von langen Fastenperioden - unabhängig davon, ob sie bewusst im Rahmen von Intervallfasten gewählt werden - einfache, nicht‑medikamentöse Strategien zur Vorbeugung von Depressionen darstellen können. Auf die Frage, ob das populäre Intervallfasten‑Modell 16:8, bei dem das Frühstück ausgelassen wird, negative psychische Folgen haben könnte, wies Psychiater Chae Jung‑ho in einem Interview mit der koreanischen Tageszeitung Donga.com darauf hin, dass das Studiendesign keinen Unterschied zwischen einer bewusst geplanten Fastenroutine und einer zufälligen Unregelmäßigkeit der Nahrungsaufnahme erlaubte.

Dennoch sei die Regelmäßigkeit des Essens der wichtigste unabhängige Risikofaktor für depressive Symptome. Die Autoren empfehlen künftig, weitere Langzeitstudien durchzuführen, um zu klären, ob gezielte Ernährungsinterventionen - etwa das Einführen fester Frühstückszeiten und die Erhöhung der Nahrungsmittelvielfalt - das Depressionsrisiko nachhaltig senken können. Bis dahin sollte die Bevölkerung ermutigt werden, Mahlzeiten nicht zu überspringen, besonders das Frühstück, und auf eine abwechslungsreiche, nährstoffreiche Kost zu achten, um sowohl körperliche als auch psychische Gesundheit zu unterstützen





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