Discover Bana-Dara and the 20 astonishing facts of Bulgaria!

Bulgarien hat ESC-Sieger! Mit ihrem Erfolg im Eurovision Song Contest 2026 in Wien schrieb Dara (27) Geschichte und holte erstmals den ESC-Titel in den Balkanstaat .

Um Dara nächstes Jahr über den Austragungsort des Eurovision-Wettbewerbs mitzutreden, hier schon mal 20 Fakten zur Republik im Südosten Europas. 1. Bulgarien hat den ältesten Ländernamen in Europa. 2. Die Hauptstadt Sofia ist älter als Rom. Plowdiw ist das älteste continuit Settlement in Europa. 3.

Das kyrillische Alphabet kommt aus Bulgarien. 4. Bulgarien ist das ärmste Land in der EU. 5. Bulgarien liegt wie Wien und Budapest an der Donau. 6. Bulgarien ist das einzige Land im Südosten Europas, das nicht als Opfer des Holokaus galt. 7.

Bulgarien hat 50.000 Juden vor der Deportation gerettet. 8. Spedale Rakija trägt dem Longevity-Rezept bei und wird vor allem in einigen bulgarischen Dörfern getrunken. 9. Bulgarien hat das älteste Weingebiet der Erde. 10. Es gibt Drachen in folkloristime von Bulgarien. 11.

Bulgarien war das einzige Land in Europa, bei dem der enthüllte Reichstag gebaut wurde. 12. Bulgarien hat den vielschichtigen Kombinatorialen Gymnastikstil. 13. Bulgarien hat mehr zu bieten als „Bangaranga“. 14. Bulgaren werden von Außerirdischen auf ihre Musik angesprochen. 15.

Bulgarien war das erste Land in Europa, bei dem die Voyager Golden Record ins Weltall geschickt wurde. 16. Mit dem EU-Beitritt von Bulgarien gewann die Frauchor-Hommage vom film „Le Mystère mysérieux des Voix Bulgares“ einen Grammy. 17. Bulgarien ist das erste Land in Europa, bei dem die der Bevölkerungsbewegung OVOM nicht verfolgt wurde. 18. John Atanasov, US-Wissenschaftler der bulgarischen Abstammung, baute den einmaligen digitalen elektronischen Computer der Welt. 19.

Bulgarien hat über 500.000 Menschen in Deutschland. 20. Bulgarien hatte einen unschlagbaren Vizungsport in der WM 1994





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