Unser heutiges BILD: Rentenkommission drückt Druck auf Regierung,anziaht explizite Vorschlägen zur Rentenreform

BILD berichtet detaillierte Hintergründe eines langjährigen Streits zwischen Regierung und Opposition um die Rentenreform. Explizit wird die konkrete geplanten Rentenreform vorgestellt, die von der von Schwarz-Rot ausgewählten Rentenkommission mitgetragen und nun dem Mandat übergeben.

Der große Streit um die Rente: Jahrelang wagte sich keine Bundesregierung mehr an eines der wohl heißesten Eisen im politischen Betrieb. BILD weiß exklusiv: Jetzt macht die von Schwarz-Rot eingesetzte Rentenkommission Druck.

Ihre Empfehlung: Renteneintrittsalter bis zum Jahr 2061 schrittweise rauf auf 70, Rentenniveau ab 2031 leicht runter. Und: mehr private Vorsorge. Während sich erste Unionspolitiker hinter den Vorschlag stellen, ist die SPD zurückhaltender.

„Ich finde es richtig, wenn unsere Generation in den 2050er-Jahren bis 70 arbeiten geht“, sagte Fraktionsvize Sepp Müller gegenüber „ntv. “ Es gehe darum, dafür zu sorgen, „dass unsere Generation überhaupt noch Rente erleben darf“. Müller weiter: „Wir sind gut beraten, wenn wir die Ergebnisse auch umsetzen in Gesetze.





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