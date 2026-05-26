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Unser Land in 30 Minuten: Regionale Information und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern jeden Abend um 19:30 Uhr

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Unser Land in 30 Minuten: Regionale Information und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern jeden Abend um 19:30 Uhr
TelevisionMecklenburg-VorpommernInformation
📆26/05/2026 05:12:00
📰ndr
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Unser Land in 30 Minuten is a regional information and entertainment program broadcast every evening at 19:30 from Mecklenburg-Vorpommern, Germany.

Unser Land in 30 Minuten : Regional e Information und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern jeden Abend um 19:30 Uhr. Unser Land in 30 Minuten : Regional e Information und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern jeden Abend um 19:30 Uhr.

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Television Mecklenburg-Vorpommern Information Entertainment Regional 30 Minuten

 

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