Unser Land in 30 Minuten: Wiedereröffnung des Westflügels in Schloss Ludwigslust und aktuelle Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern

Die tägliche Regionalsendung berichtet live aus Schloss Ludwigslust zur Wiedereröffnung des Westflügels und bringt aktuelle Nachrichten, Wirtschaft, Sport und Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern.

Unsere Sendung Unser Land in 30 Minuten bietet jeden Abend um 19:30 Uhr regionale Information und Unterhaltung aus Mecklenburg-Vorpommern . In dieser Ausgabe berichten wir live aus Schloss Ludwigslust anlässlich der feierlichen Wiedereröffnung des historischen Westflügels.

Das Schloss, ein bedeutendes barocke Juwel im Norden Deutschlands, wurde aufwändig saniert und steht nun wieder für kulturelle Veranstaltungen und Führungen zur Verfügung. Wir begleiten die Feierlichkeiten mit exklusiven Einblicken hinter die Kulissen, porträtieren die anwesenden Gäste und lassen die Architekten und Restauratoren zu Wort kommen, die das Projekt mit viel Expertise umgesetzt haben. Neben diesem kulturellen Highlight liefert die Sendung wie gewohnt aktuelle Nachrichten aus dem Land.

Themen sind unter anderem die politische Diskussion um die Förderung ländlicher Regionen, neue Entwicklungen in der Energiewende und Berichte aus Wirtschaft, Sport und Gemeinden. Unser Team ist vor Ort im Schloss Ludwigslust und in den Redaktionen im ganzen Bundesland, um die wichtigsten Geschichten des Tages zu recherchieren und aufzubereiten. Unser Land in 30 Minuten - das ist Informationsvielfalt, die nah dran ist an den Menschen, den Orten und den Herausforderungen Mecklenburg-Vorpommerns, verpackt in ein kurzweiliges, unterhaltsames Format.

Die Sendung erreicht Zuschauer im Regionalfernsehen und via Livestream, ergänzt durch einen täglichen Podcast und vertiefende Artikel auf unseren digitalen Kanälen. Damit schaffen wir ein multimediales Angebot, das zeitnah über das informiert, was im Land bewegt - von der Küste bis zur Seenplatte, von der Landeshauptstadt Schwerin bis in die kleinsten Dörfer





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