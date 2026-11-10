Unser lautes Heim: Wie das Leben der Seavers-Stars nach der Kultserie verlief

Die Darsteller der Kultserie Unser lautes Heim gingen nach dem Ende sehr unterschiedliche Wege, von Religion über Regie bis zur Suchtberatung.

Die Familienserie Unser lautes Heim, in der Familie Seaver zu sehen war, zählte in den 80er und 90er Jahren zu den beliebtesten TV-Familien. Für einige Darsteller der Serie war sie der Startpunkt einer langen Karriere, für andere blieb sie der größte Erfolg ihres Berufslebens. Ein Video der Redaktion zeigt, wie unterschiedlich sich das Leben der damaligen Stars entwickelte.

Im Mittelpunkt stehen Kirk Cameron, Alan Thicke, Joanna Kerns, Tracey Gold, Jeremy Miller, Ashley Johnson und Leonardo DiCaprio. Die Biografien zeigen, dass der Erfolg der Sitcom nicht zwangsläufig zu einer Schauspielkarriere führte, sondern bei vielen Darstellern zu einem neuen Berufsweg oder einem anderen Lebensschwerpunkt.

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Kirk Cameron: Vom Teenie-Star zum christlichen Produzenten

Kirk Cameron wurde als ältester Sohn Mike Seaver zum Teenie-Star der Serie. Bereits während der Dreharbeiten wandte er sich verstärkt dem christlichen Glauben zu und übernahm danach vorrangig Rollen in religiösen Projekten.

Heute steht der Glaube im Zentrum seiner Arbeit. Cameron produziert christliche Filme und Serien, schreibt Bücher und betreibt mit The Kirk Cameron Show einen eigenen Podcast. Seit 1991 ist er mit seiner Schauspielkollegin Chelsea Noble verheiratet, die in Unser lautes Heim seine Freundin Kate McDonald spielte.

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Das Ehepaar hat sechs gemeinsame Kinder und ist inzwischen Großeltern. Damit hat sich Cameron von der Rolle des Teenagers weit entfernt und seine Karriere klar in Richtung religiöser Medienproduktion verlagert.

Alan Thicke, Joanna Kerns und Tracey Gold: Drei unterschiedliche Wege

Alan Thicke blieb nach seiner Rolle als Familienvater Jason Seaver der Schauspielerei treu. Er übernahm zahlreiche Gastrollen im Fernsehen und arbeitete gleichzeitig weiter als Moderator und Komponist. Im Jahr 2016 starb Alan Thicke im Alter von 69 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Sein Sohn ist der bekannte R&B-Musiker Robin Thicke.

Joanna Kerns, die in der Serie Maggie Seaver spielte, zog es nach dem Ende der Serie zunehmend hinter die Kamera. Sie trat zwar gelegentlich noch als Schauspielerin auf, arbeitete aber vor allem als TV-Regisseurin und inszenierte Episoden mehrerer Erfolgsserien.

Tracey Gold spielte die ehrgeizige Tochter Carol Seaver. Danach war sie vor allem in Fernsehfilmen zu sehen und kehrte für zwei Reunion-Filme als Carol zurück. Im Jahr 2016 beendete sie ihre Schauspielkarriere endgültig. Heute spricht Gold offen über ihre frühere Magersucht und klärt als ehemalige Betroffene über Essstörungen auf. Sie ist verheiratet und hat mit ihrem Ehemann vier gemeinsame Söhne.

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Jeremy Miller und Ashley Johnson: Kochen, Sucht und neue Rollen

Jeremy Miller war nach seiner Rolle als Ben Seaver nur noch unregelmäßig in kleineren Film- und TV-Rollen zu sehen. Neben der Schauspielerei machte er seine Leidenschaft für das Kochen zum Beruf und arbeitete zeitweise als Privatkoch und Caterer.

Privat durchlebte Miller schwere Jahre. Lange Zeit kämpfte er mit einer Alkoholsucht und sprach später offen darüber, wie stark diese Abhängigkeit sein eigenes Leben und das seiner Familie belastete. Nach einer erfolgreichen Behandlung engagierte er sich selbst für Menschen mit Suchtproblemen. Inzwischen tritt er auch gelegentlich wieder als Schauspieler in Erscheinung.

Ashley Johnson gehörte ab der sechsten Staffel zum Hauptcast und war erst sechs Jahre alt, als sie als Nesthäkchen Chrissy zur Serie stieß. Auch nach Unser lautes Heim blieb sie als Schauspielerin aktiv und übernahm vor allem kleinere Rollen in TV- und Kinoproduktionen. Vielen Gaming-Fans dürfte sie heute vor allem als Stimme der Figur Ellie in einer Videospielreihe bekannt sein.

In der siebten und letzten Staffel kam außerdem Leonardo DiCaprio hinzu. Er spielte den Jugendlichen Luke Brower, der von den Seavers adoptiert wurde und so Teil der Familie wurde. Wenige Jahre später gelang DiCaprio mit Filmen der endgültige Durchbruch zum Weltstar. Im Laufe seiner Karriere stand er für Regisseure wie Steven Spielberg, Quentin Tarantino und Martin Scorsese vor der Kamera.