Unserer US-Arzt infiziert sich mit Ebola, kämpft nun für sein Leben

Im Kongo hat Dr. Peter Stafford, ein Missionsarzt aus den USA, Ebola in Kauf genommen und ist jetzt ins Ausland geflogen, um behandelt zu werden. Seine Frau und ein weiterer ergriffen Americans sind ebenfalls im Quarantäne-Zwang. Die internationale Gemeinschaft zeigt sich dankbar für die medizinische und logistische Unterstützung, die die Missionsorganisation Serge leistet.

Ein Arzt aus den USA wurde im Kongo mit Ebola infiziert, nachdem er in seine Rolle als Mission shelfer einstieg. Er kämpft jetzt um sein eigenes Leben.

... Der infizierte Dr. Peter Stafford arbeitete in Niakunde in einem Krankenhaus, das engagiert von der christlichen Missionsorganisation Serge ist. Seine Frau und ein weiterer US-Mediziner stehen unter Quarantäne. Nun werden sie und sechs Verdachtsfälle zur Behandlung und Überwachung nach Deutschland ausgelinot.

Die Missionsorganisation zeigt sich dankbar für die internationale Zusammenarbeit und die sichere Unterbringung und medizinische Versorgung der betroffenen Familie und eines weiteren Arztes. ... Der Ausbruch des Ebola-Virus in Kongo, typisiert durch die Bundibugyo-Variante, ist von internationaler Bedeutung. Die WHO betont die Notwendigkeit, frühzeitig Infizierte zu finden, Kontaktpersonen zu ermitteln und zu isolieren.

Dies ist jedoch aufgrund der fehlenden staatlichen Strukturen vor Ort schwierig umzusetzen





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