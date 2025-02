Unsicherheit lähmt deutsche Industrie: Investitionen fehlen

Die deutsche Industrie ist von Unsicherheit über den zukünftigen politischen Kurs geprägt und stockt daher dringend notwendige Investitionen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert klare Bekenntnisse aller Parteien zu einer investitionsfreundlichen Politik. Eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, dass viele Unternehmen aufgrund von Unsicherheit, Bürokratie und hohen Energiekosten nicht in neue Anlagen investieren.

In Deutschland bleiben aus Sicht der Industrie dringend notwendige Investitionen aus, verursacht durch Unsicherheit hinsichtlich des zukünftigen politischen Kurses. „Der Standort Deutschland kommt nicht von der Stelle“, sagte Peter Leibinger, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). „Die Unternehmen investieren nicht oder viel zu wenig im Inland.“ Sie erwarten klare Bekenntnisse aller Parteien zu einer investitionsfreundlicheren Politik . Am 23.

Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Eine Firmenumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im BDI-Auftrag ergab: Jedes vierte Unternehmen hat zuletzt nicht mehr investiert, weder um die Maschinen und Anlagen auf dem aktuellen Stand zu erhalten, noch um sie zu ersetzen. Ein Drittel der Unternehmen hat das für die Zukunft auch nicht geplant. „Das größte Problem ist Unsicherheit: Wer nicht weiß, welche Technologie künftig politisch gewollt ist, investiert keine Millionen in neue Anlagen“, urteilte das IW. Drei von fünf Unternehmen leiden demnach besonders unter überbordender Bürokratie und wünschen sich dringend Entlastungen und schnellere Genehmigungsverfahren. Jedes zweite Industrieunternehmen fordert laut Umfrage wettbewerbsfähige Energie- und Stromkosten. Die Industrie benötige eine gezielte und planungssichere Entlastung, da die Kosten im internationalen Vergleich zu hoch seien. „Die Unternehmen müssen Vertrauen entwickeln, dass die Politik den Ernst der Lage verstanden hat und bereit ist, konsequent und schnell zu handeln, um die gefährliche Abwärtsspirale aus ausbleibenden Investitionen und Wachstumsschwäche zu stoppen“, sagte Leibinger. Es brauche deutlich mehr Planungssicherheit.





Industrie Investitionen Politik Bürokratie Energiekosten

