Arnold Schwarzenegger wird zum Weihnachtsmann in der neuen Amazon-Komödie. Alan Ritchson spielt den Dieb Vance, der bei der Rückkehr der Geschenke hilft. Der Filmstart ist geplant.

Die Tradition der kriminellen Helfer im Weihnachtsuniversum kehrt mit neuer Besetzung zurück. Zuvor verkörperte Chris Evans in einem bekannten Film einen Hacker, der dem Weihnachtsmann half. Nun übernimmt Alan Ritchson die Rolle des Berufsdiebes Vance in der kommenden Amazon-Produktion. Die Regie führt Adam Shankman, der für seine Arbeit an Familienfilmen bekannt ist. Der Film verspricht eine humorvolle Wendung im klassischen Genre.

Handlung: Klau von Geschenken und die Rettung

Der Plot beginnt damit, dass der rote Sack mit allen Geschenken gestohlen wird. Santa Claus findet sich in einer ausweglosen Lage wieder. Um das Problem zu lösen, muss er sich an den Dieb Vance wenden. Nur ein Dieb kann eine Diebin finden, um die gestohlenen Waren zurückzubringen. Die Tochter von Vance unterstützt die Gruppe dabei ebenfalls.

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Santa Claus und die Unartigen schließen eine Allianz. Sie müssen gemeinsam handeln, um das Weihnachtsglück zu sichern. Der Dieb Vance zeigt seine Fähigkeiten in dieser Mission. Es geht nicht nur um die Rückgabe der Ware, sondern auch um die Wiederherstellung der Festtage für Kinder weltweit.

Besetzung: Von Actionhelden zu Weihnachtsstars

Arnold Schwarzenegger übernimmt die Hauptrolle des Santa Claus. Er wechselt damit von seiner Rolle als Anti-Held hin zum klassischen Weihnachtsmann. Alan Ritchson ist als Vance zu sehen. Der Schauspieler ist vor allem durch Serien wie Reacher bekannt. Er beweist hier seine Flexibilität in der Komödie.

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Awkwafina spielt die Rolle einer elfischen Figur, die für die Schwierigkeiten verantwortlich ist. Sie sorgt für zusätzlichen Humor im Plot. Jane Krakowski ist ebenfalls in der Besetzung zu finden. Ken Jeong spielt eine weitere bedeutende Rolle im Ensemble.

Rogert Bart spielt einen der weiteren Charaktere. Liza Koshy ist als Teil der Besetzung bestätigt. Adrian Martinez verkörpert eine weitere Rolle. Kyle Mooney und Murray Hill vervollständigen das große Ensemble.

Regie und Erwartungen an den Film

Adam Shankman dirigiert die Produktion. Er ist Spezialist für Familienunterhaltung. Seine vorherigen Werke umfassen bekannte Titel. Der Fokus liegt auf einem breiten Publikum. Der Trailer hat bereits positive Reaktionen hervorgerufen.

Fans erwarten eine humorvolle Weihnachtsgeschichte. Die Kombination von Actionstars und Comedy-Elementen wirkt vielversprechend. Der Film startet auf Amazon Prime Video. Der genaue Starttermin wird in den kommenden Ankündigungen präzisiert.