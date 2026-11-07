Unter der Tanne: Schwarzenegger und Ritchson in neuem Weihnachtsfilm

Arnold Schwarzenegger spielt den Weihnachtsmann in der neuen Amazon-Komödie Unter der Tanne. Alan Ritchson ist der Dieb Vance. Starttermin ist bald.

Arnold Schwarzenegger übernimmt die ikonische Rolle des Weihnachtsmanns in der neuen Amazon- Weihnachtskomödie Unter der Tanne. Alan Ritchson verkörpert den Berufsdiebi Vance, der ihm bei der Wiederherstellung der Festtage hilft. Die Produktion wird von Adam Shankman inszeniert und feiert ihre Premiere im kommenden Jahr. Die Kombination ausAction-Comedy-Elementen und weihnachtlichem Flair verspricht eine Unterhaltung für die ganze Familie.

Handlung: Weihnachtswunder mit krimineller Energie

Die Handlung dreht sich um einen zentralen Konflikt: Der rote Sack des Weihnachtsmanns, gefüllt mit allen Geschenken, wird von unbekannten Tätern gestohlen. Um das Schicksal der Festtage zu retten, muss Santa Claus auf Hilfe von außen zurückgreifen. Er schließt ein Abkommen mit dem besonders unartigen Dieb Vance. Nur ein Dieb kann einer Diebin auf die Schliche kommen, was zur Zusammenarbeit zwingt.

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Gemeinsam mit Vance und dessen Tochter begibt sich der Weihnachtsmann auf die Seite der Unartigen. Das Ziel ist es, das wertvolle Gut zurückzuerobern. Die Story knüpft an alte Traditionen an, bei denen Kriminelle das Weihnachtsfest retten, wie es bereits Dwayne Johnson oder Chris Evans in früheren Produktionen taten. Auch hier liegt das Schicksal der Liebe in kriminellen Händen.

Besetzung und Kreativteam hinter der Kamera

Adam Shankman führt Regie und bringt Erfahrung aus Filmen wie Verwünscht nochmal und Bedtime Stories mit. Alan Ritchson zeigt nach seinen Rollen in Reacher und War Machine, dass er auch in Familienunterhaltung aufgehen kann. Awkwafina spielt die elfische Grund allen Übels, was auf eine humorvolle Konfrontation hindeutet. Die Dynamik zwischen den Hauptdarstellern steht im Mittelpunkt des Geschehens.

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Die erstaunlich gut besetzte Weihnachtskomödie listet weit mehr Namen auf. Jane Krakowski, Ken Jeong, Rogert Bart, Liza Koshy, Adrian Martinez, Kyle Mooney und Murray Hill sind ebenfalls in weiteren Rollen zu sehen. Die Vielfalt der Schauspieler sorgt für eine breite Ansprache des Publikums. Jede Figur bringt ihre eigene Ebene zur Komödie bei.

Rezeption und erwarteter Markteintritt

Der offizielle Trailer hat bei den Betrachtern bereits positive Reaktionen ausgelöst. Viele Zuschauer geben an, durch die Clips zum Lachen gebracht worden zu sein. Diese Begeisterung lässt auf ein starkes Interesse am Markt schließen. Die Hoffnung der Filmfans ist groß, dass sich schlechte Menschen ändern können, ganz besonders zu Weihnachten.

Der Starttermin für Geklaute Weihnachten steht noch aus, soll aber im zeitlichen Fenster liegen, das ab November die Vorweihnachtszeit einläutet. Streaming-Plattformen planen ihre Inhalte strategisch, um die Vorfreude auf die Feiertage zu steigern. Die Konkurrenz zu anderen Kinohits und Streamingstarts wird die Positionierung des Films herausfordern. Doch die emotionale Verbindung zum Weihnachtsfest bleibt ein starker Anker für die Zielgruppe.