Die erste Partie der Schach-Weltmeisterschaft zwischen Titelverteidiger Dommaraju Gukesh aus Indien und Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan endet ohne Sieger. Die beiden Kontrahenten einigen sich nach 38 Zügen auf ein Remis.

Dommaraju Gukesh nahm sich sehr viel Zeit. Kein Sieger im ersten Spiel, dafür eine erstes Statement des Weltmeisters: Dommaraju Gukesh bringt sich beim WM-Auftakt gegen Javokhir Sindarov früh selbst unter Druck.

Nach langer Bedenkzeit im 17. Zug korrigiert er sich und kann sich aus einer heiklen Stellung befreien. Sindarov spielt in diesem Moment etwas zu oberflächlich und nimmt sich den Vorteil mit einem zu defensiven Zug, urteilt Schach-Bundestrainer Jan Gustafsson im Interview mit ntv.de. ntv.de: Hallo Herr Gustafsson, im Vorfeld der Schach-WM haben Sie bei uns im Interview davon gesprochen, dass es nicht das Naturell der beiden Kontrahenten ist, auf Remis zu spielen.

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Sehen Sie sich trotz der Punkteteilung zum WM-Auftakt bestätigt? Ja, absolut. Beide Spieler wollten es direkt wissen. Sindarov hat mit Bauer e4 eröffnet, das war keine Überraschung, das spielt er häufig.

Und gegen e4 sind die drei großen Verteidigungen eigentlich die Russische Verteidigung, die Berliner Mauer und die Marshall-Verteidigung. Das sind Situationen, in denen Weißimmer auf Remis spielen kann, wenn der Spieler das auf diesem Top-Niveau denn möchte. Für Schwarz ist es dagegen sehr riskant, das direkt vermeiden zu wollen. In den WM-Matches sehen wir also meistens eine der drei gängigen Verteidigungen und das hat auch Gukesh getan, er hat sich für die Berliner Mauer entschieden.

Das war keine große Überraschung, das kennt man von ihm. Es war ein bisschen überraschend, aber in meinen Augen eine gute Wahl, dass Sindarov gleich in das Endspiel gegangen ist. Es wurde die Variante gespielt, in der früh die Damen getauscht wurden. Die Variante ist bekannt geworden durch das WM-Match Wladimir Kramnik gegen Garry Kasprow.

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Da hat Kramnik als Herausforderer den damals noch dominanten Kasparow ausgeblockt und den Titel gewonnen mit eben dieser Berliner Mauer. Seither ist sie gang und gäbe bei Topturnieren. Es war, denke ich, der kritische Test, um zu sehen wie Gukesh reagiert. Es gibt gegen diese Berliner Mauer nach dem geschlagenen Zentralbauern durch den schwarzen Springer eine sehr forcierte Sequenz die auf Topniveau sehr bekannt ist und beide Seiten dann erzwungene Züge machen.

Dadurch tauschen sich dann früh die Damen. Strategisch ist das Spiel ohne die Damen sehr kompliziert und Sindarov hat das nicht gemacht, um auf Unentschieden zu spielen, sondern weil es der beste Versuch ist. Schachfans sind manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn so früh die Damen getauscht werden, weil es bedeutet, dass es so keine direkten Königsangriffe mehr geben wird. Gukesh musste als erster nachdenken.

Mit dem 14. hat er einen logischen Zug gemacht mit Bauer auf a5, was aber ein bisschen zu offensiv war. Es sieht nicht nach viel aus, aber es wäre sicherer gewesen, den Bauern nur ein Feld vorzuziehen. Danach musste er sehr aufpassen, weil der Bauer auch eine Schwäche hätte sein können. Nach seinem 17.

Zug mit Bauer nach b3 habe ich Gukesh sehr unter Druck und eigentlich keine gute Lösung für ihn gesehen. Er hat dann auch sehr viel Zeit investiert, über eine halbe Stunde, aber eine gute Lösung gefunden. Mit einem merkwürdigen Zug. Der Läufer, der schon gezogen hatte, zog von e7 nach b4, greift den Turm an, was auf den ersten Blick nicht viel bringt, aber damit hat er Sindarov ein bisschen rausgebracht.

Er hat etwas gemacht, das in seiner Natur liegt, was ihm auch oft den Erfolg beschert hat. Er hat sehr schnell gespielt, Gukesh hatte Probleme auf der Uhr und Sindarov wollte den Druck aufrecht erhalten. Er hat dann den Turm nur ein Feld zur Seite gezogen, was aber nicht so genau war. Er hat danach sehr natürlich weitergespielt, aber es Gukesh erlaubt, sich zu stabilisieren.

Dann wurde es sehr kompliziert. Die Chance war nach dem 17. Zug da, er hätte mit dem Turm auf b2 statt e2 gehen können und damit mehr Druck machen. Es war nur Nuancen und nicht so, dass er jetzt den Sieg verspielt hätte, aber da kippte das Spiel ein bisschen.

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Gukesh hat danach sehr gut und genau dagegengehalten. Sie loben Gukesh und sein sehr genaues Spiel. Dabei hatte er vor der WM offen über seine mentalen Probleme und den Druck als Titelverteidiger gesprochen, haben Sie das Gefühl, dass er rechtzeitig wieder bei sich ist? Das ist schwer an einer Partie fest zu machen.

Aber es bestätigt sich schon das, was man über Gukesh dachte, dass er strategisch nicht ganz auf dem Level ist. Ob das daran liegt, dass er zu aggressiv spielt oder es tatsächlich am Schach-Verständnis liegt, das wird man noch sehen müssen. Aber als es konkret wurde auf dem Brett, da war er ganz bei sich. Er hat seine große Stärke gezeigt, dass er Varianten schnell und präzise durchrechnen kann, trotz Druck der ersten Partie und Druck der Uhr.

Auch als sein König raus musste, hat er alles exakt berechnet. Er hat gespielt wie eine Maschine. Das war wirklich eine gute Leistung, die ihm Auftrieb geben kann. Auch wenn die Schwächen in der Spielanlage nicht zu übersehen waren.

Bei der Schach-WM treten Titelverteidiger und Herausforderer über maximal 14 klassische Partien an, wobei 7,5 Punkte zum Sieg reichen. Bei einem 7:7 wird ein Tiebreak ausgespielt. Zuerst im Schnellschach, bei weiterem Gleichstand im Blitzschach bis zur Entscheidung). Mit Schwarz ein Remis zu holen, ist immer ein gutes Ergebnis.

Sindarov hat den Druck, den er aufgebaut hatte, nicht umsetzen können. Er hat in der entscheidenden Phase ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu oberflächlich gespielt. Wenn es für einen Spieler einen kleinen psychologischen Vorteil gibt, dann eher für Gukesh, ja. Er hat gezeigt: "Mein Kopf ist da, hier gibt's nichts einfaches zu holen.

" Damit ist er in Anführungszeichen der Gewinner. Er hat tatsächlich nur eine Ungenauigkeit gespielt, sich aber sehr, sehr gut rausgewunden. Aber diese Partie gibt jetzt gar keinen Grund für Überreaktionen. Ein Remis zum WM-Start ist völlig normal.

Nein, was wir aber gesehen haben, beide spielen sicher nicht auf Remis. Du kannst forcierte Varianten wählen und abfragen, weiß der Gegner das, dann wird es unentschieden, das wollen aber beide eher nicht. Gukesh haben wir aber noch nicht mit Weiß gesehen, das kommt dann morgen. Ein WM-Duell, in dem erstmal ein paar Remis gemacht werden und dann geschaut wird, ob einer nervös wird, das wird es nicht geben. Beide sind bereit, voll loszulegen.