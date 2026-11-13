Unter uns: Spannungen in der Schillerallee - Liebes- und Tierdramen auf RTL+
Auf RTL+ enthüllt 'Unter uns' neue Konflikte: Ringo, Marie, Taro und Larissa stehen vor Beziehungsrätseln und einer vermissten Fledermaus - die Folge ist ab heute online.
In der neuesten Episode des Serials 'Unter uns' entstehen erneut Komplikationen in der Schillerallee - sowohl in persönlichen Beziehungen als auch bei tierischen Enthüllungen. Die Folge, die bereits auf RTL+ verfügbar ist, liefert spannungsreiche Szenen, die Fans bis zum 20. November 2026 im Free-TV erreichen werden.
Ringo und Easy im Vertrauensspiel
Lars Steinhöfel, 40, steht im Zweifelsfalle bezüglich Ringo Boldt, 35. Easy wirktfreundlich, doch Steinhöfel hinterfragt die Aufrichtigkeit seiner Zuneigung und plant, Ringos Absichten genauer zu beleuchten.Also readSpannungen zwischen Zinedine Zidane und Kylian Mbappé in Frankreich
Marie, Taro und die vermisste Fledermaus
Marie Kellers und Taro Schuster haben zuvor eine Fledermaus gerettet, in der Hoffnung, dass sie bei einem eigentlichen Problem helfen könnte. Nun, da das Tier verschwunden ist, müssen die beiden ihr Vorhaben neu planen, möchten aber dennoch ihren Plan verfolgen.
Larissa, Baris und das Entliebungsritual
Ilka Mahrholz, 26, gesteht Baris Demiröz, 28, dass sie nicht genügend Gefühle für ihn hegt. Das Klagen zum Grund einer ungewöhnlichen Vereinbarung: sie wollen gemeinsam Wege finden, ihre Gefühle füreinander zu verlieren. Ein Entliebungsritual könnte ihnen dabei helfen - es wird heute bei RTL+ gezeigt.
Bambi, Sina und der Dry December
Benjamin Heinrich, 42, wird von Valea Scalabrino, 36, dabei erwischt, wie er heimlich seinen Kater auslebt. Um die Situation zu retten, bietet er sich einer besonderen Herausforderung an: den Dry December.
Impakt für die Schillerallee
Die derzeitigen Konflikte beeinflussen das tägliche Leben der Bewohner: Vertrauensfragen, tierischer Verlust und emotionale Versuche, Beziehungen zu verändern, verändern die Atmosphäre in der Schillerallee. Watch online oder am 20. November 2026 für weiterführende Entwicklungen.
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