Spoiler zur neuen Folge von Unter uns: Ringo sucht Hilfe gegen Vergesslichkeit, Patrizia manipuliert Fabienne und Paco riskiert die Freundschaft mit seinen Worten.

Die Bewohner der Schillerallee in der RTL -Seifenoper Unter uns stehen erneut vor emotionalen Herausforderungen, die ihre Beziehungen auf die Probe stellen. Während die Serie seit Jahren für große Missverständnisse und Geheimnisse bekannt ist, rücken diesmal konkrete Zukunftsängste und vergangene Intrigen in den Mittelpunkt der Handlung.

Ringos Kampf gegen das Vergessen

Ringo (Timothy Boldt) plant eine besondere Überraschung für seinen Ehemann Easy (Lars Steinhöfel) zu deren Hochzeitstag. Er möchte Easy durch ein Date wieder näherkommen und ihre Beziehung festigen. Bevor er diesen Schritt tut, konsultiert er seinen Halbbruder Tobias (Patrick Müller) bezüglich seiner Pläne. Tobias unterstützt die Idee nur, solange Ringo die Absichten ernsthaft meint und Easy nicht erneut emotional verletzen möchte. Ringo versichert seinem Bruder von der Aufrichtigkeit seiner Gefühle.

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Ein zentrales Problem bleibt jedoch bestehen: Ringo fürchtet sehr stark, durch einen erneuten Gedächtnisverlust seine große Liebe Easy irgendwann nicht mehr wiederzuerkennen. Aus Sorge vor diesem möglichen Schicksal sucht er ärztlichen Rat bei Sina (Valea Katharina Scalabrino). Sina kann ihm jedoch keine Entwarnung geben, da ein Rückfall jederzeit eintreten könnte. Um sich sicher zu sein, dass er Easy niemals vergisst, nimmt Ringo eine Videobotschaft an sein zukünftiges Ich auf.

Machtspiele um Fabienne und Patrizia

Ute (Isabell Hertel) und Benedikt (Jens Hajek) haben in der vorherigen Folge herausgefunden, dass Patrizia (Miriam Lahnstein) das Au-pair-Mädchen Fabienne (Frida Beineix) unter Druck gesetzt hatte. Fabienne sollte im Auftrag der Intrigantin einen Keil zwischen das Ehepaar treiben. Fabienne rechnet nun aus Angst vor den Konsequenzen mit dem Schlimmsten. Ute und Benedikt verfolgen jedoch einen anderen Plan und wollen Patrizia mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Sie beabsichtigen, Fabienne als Doppelagentin einzusetzen.

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Paco und Bambi unter Druck

Paco (Miloš Vuković) zieht sich aufgrund seines Widerstands gegen den Willen seines Umfelds immer weiter zurück. Er erhält für seine Position keine Unterstützung durch die Nachbarn. Paco versucht dennoch, den Bewohnern der Schillerallee neuen Mut zu machen. Bei diesem Einsatz droht er jedoch, mit seinem Engagement zu weit zu gehen und dabei Grenzen zu überschreiten.

Auch Bambi (Benjamin Heinrich) steht vor Schwierigkeiten, als Sina ihm eine Lüge vorwirft. Statt sich der Wahrheit zu stellen, verschließt Bambi sich weiter vor den Konflikten. Angesichts des bevorstehenden Hausabrisses fällt es ihm schwer, nicht in alte Verhaltensmuster zurückzufallen. Er kämpft weiterhin gegen die Versuchung an, zum Alkohol zu greifen. Die Zuschauer können diese Entwicklungen bereits heute auf RTL+ ansehen, während die Ausstrahlung im Free-TV am 26. November 2026 um 17:30 Uhr erfolgt.