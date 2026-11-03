Unter uns Spoiler: Streit um Fabienne und Proteste

Spoiler zu Unter uns: Tobias kündigt Geburtstag an, Ute und Benedikt streiten über Au-pair Fabienne. Larissa sabotiert Protest. Details zur RTL+ Ausstrahlung.

Die Bewohner der Schillerallee stehen vor weiteren emotionalen Turbulenzen, die ihre bestehenden Beziehungen auf die Probe stellen. Die aktuelle Handlung konzentriert sich auf die tiefen Konflikte innerhalb der Familie Schiller sowie auf die Auswirkungen von Protestaktionen im Viertel. Zuschauer können die Entwicklungen bereits heute digital verfolgen, bevor sie am kommenden Freitag im Free-TV erscheinen.

Konflikt zwischen Tobias und Freunden

Bambi, dargestellt von Benjamin Heinrich, fühlt sich schuldig, weil er den Auftritt von Amelie verpasst hat. Er sucht Trost in dem Erfolg ihrer Protestaktion, doch dieser wird schnell zunichtegemacht. Sein Freund Tobias, gespielt von Patrick Müller, will nichts mehr mit dem Widerstand der Schillerallee zu tun haben. Dies führt zu einem heftigen Streit, bei dem Bambis Frust offen zutage tritt. Tobias geht so weit, seinen eigenen Geburtstag abzusagen, was seine Freunde überrascht und verunsichert.

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Nun liegt es an der Gruppe, Tobias wieder einzufangen und ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Es ist jedoch ungewiss, ob sie durchdringen können. Die Distanzierung von Tobias von der Gemeinschaft wirkt sich direkt auf die Dynamik der anderen Charaktere aus und verschärft die Spannungen im Quartier weiter.

Streit um die Haltung zu Fabienne

Zwischen Ute, verkörpert von Isabell Hertel, und Benedikt, gespielt von Jens Hajek, herrscht weiterhin Unruhe. Nach ihrem früheren Streit ringen beide mit der unterschiedlichen Haltung des jeweils anderen gegenüber dem Au-pair Fabienne. Der Konflikt dauert an und die Gefahr wächst, dass er das Paar endgültig entzweit. Die Meinungsverschiedenheiten betreffen nicht nur private Gefühle, sondern auch die Integration von Fabienne in den Haushalt.

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In der letzten Folge setzte sich Ute vehement für Fabienne ein, was Benedikt stark verärgerte. Ein anschließendes Gespräch mit dem Au-pair brachte jedoch auch Ute ins Grübeln. Sie entwickelte erste Zweifel an ihrer bisherigen Haltung und hinterfragt nun ihre Unterstützung kritisch. Diese innere Zerrissenheit macht sie verwundbar und öffnet Raum für neue Interpretationen der Situation.

Sabotage des friedlichen Protests

Die friedliche Demonstration der Widerständler wurde durch eine kreative Idee von Larissa ausgehebelt. Ilka Mahrholz, die die Rolle der Larissa spielt, sorgte für einen Wendepunkt, der die geplante Aktion zunichtemachte. Sina, gespielt von Valea Katharina Scalabrino, versuchte währenddessen alles, um einen Livestream von Amelies Auftritt verfolgen zu können. Sie war überzeugt, dass Bambi es ihr gleichtat und ihm ebenfalls daran lag, die Veranstaltung online zugänglich zu machen.

Diese parallelen Handlungsstränge zeigen, wie komplex die sozialen Bindungen in der Schillerallee sind. Während einige versuchen, gemeinsame Ziele zu verfolgen, andere zerbrechen lassen oder sogar aktiv sabotieren, bleibt die Frage nach der Zukunft der Gruppenkonstellation offen. Die Ereignisse bauen sich dramatisch auf und bereiten den Boden für weitere Enthüllungen.

Ausstrahlungstermine und Verfügbarkeit

Die aktuellen Episoden sind bereits heute auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Für die Zuschauer im linearen Fernsehen gibt es einen zeitlichen Versatz. Die Ausstrahlung im Free-TV erfolgt am 10. November 2026 um 17:30 Uhr. Dieser Unterschied ermöglicht es digitalen Nutzern, der Diskussion vorzugreifen, während traditionelle Fernsehzuschauer erst später an die Inhalte gelangen.

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Die Kombination aus familiären Intrigen und politischen Protesten sorgt für eine hohe Dramaturgie. Die Charaktere müssen lernen, mit ihren inneren Konflikten umzugehen, während externe Faktoren wie die Proteste den Alltag zusätzlich erschweren. Die Entwicklung der Beziehung zwischen Ute und Benedikt steht dabei im besonderen Fokus, da sie als tragende Säule der Geschichte gilt.