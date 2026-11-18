In der neuen Folge von Unter uns werden Ute und Benedikt zu Komplizen. Statt Fabienne anzuzeigen, nutzen sie das Au-pair-Mädchen zur Spionage gegen Patrizia.

Die Bewohner der Schillerallee erleben eine turbulente Wendung, als Ute und Benedikt ihre Strategie gegen die Intrigantin Patrizia radikal ändern. Anstatt die 25-jährige Au-pair-Mädchen Fabienne für ihre Täuschungsmanöver strafrechtlich zu verfolgen, setzen das Paar und die Schauspieler Isabell Hertel und Jens Hajek auf eine unkonventionelle Lösung. Sie planen, Fabienne als Doppelagentin anzuheuern, um die Pläne ihrer Gegenspielerin auszuhorchen. Diese Entscheidung markiert einen tiefen Einschnitt in die Dynamik der Nachbarschaft und die komplexen Beziehungen unter den Charakteren.

Spionageplan gegen Patrizia

Der Konflikt begann, als Ute und Benedikt erkannten, dass Patrizia sie massiv unter Druck gesetzt hatte. Die Politikerin beauftragte Fabienne damit, einen Keil zwischen das Paar zu treiben, was zu schweren Missverständnissen und dem Fast-Absagen der Hochzeit führte. Jetzt will das Ehepaar Rache üben, indem es die bisherige Helferin der Bösen zur eigenen Spionin macht. Fabienne soll nun für Ute und Benedikt arbeiten und Patrizia ausspionieren. Ob das junge Mädchen dieses riskante Spiel mitmacht, bleibt die große Frage der kommenden Handlung.

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Schicksalsschlag für Bambi

Neben den dramatischen Intrigen der Erwachsenen kämpfen andere Charaktere mit existenziellen Krisen. Der Abriss des Hauses, das Bambi (dargestellt von Benjamin Heinrich) bewohnt, setzt ihm psychologisch schwer zu. Der Stress treibt ihn in alte, destruktive Verhaltensmuster zurück, und er sucht Trost im Alkohol, was seine Situation weiter verschärft. Parallel dazu versucht Paco (Miloš Vuković, 45), die Bewohner der Schillerallee moralisch aufzubauen. Sein enormer Einsatz droht jedoch ins Gegenteil umzuschlagen, da er Gefahr läuft, über das Ziel hinauszuschießen und die Lage noch weiter zu destabilisieren.

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Weitere Konflikte im Ort

Auch Britta steht im Zentrum einer ernsten Krise, nachdem sie nur knapp einer Pilzvergiftung entgangen war. Ein gemeinsamer Waldausflug mit Anna nahm eine unerwartete emotionale Wendung, die die Gesundheit der 56-jährigen Tabea Heynig auf die Probe stellte. Gleichzeitig nutzt Naomi (Nadine Menz, 36) die Schwächephase von Patrizia aus. Die 36-Jährige erklärt sich bereit, die Politikerin in den Umgang mit älteren Menschen einzuführen, tut dies jedoch nicht umsonst. Naomi verlangt eine klare Gegenleistung für ihre Hilfe, was die politische Machtdynamik im Ort weiter verkompliziert.

Termin und Ausstrahlung

Die aktuellen Entwicklungen sind bereits heute exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ verfügbar. Für die Zuschauer im linearen Fernsehen ist die Ausstrahlung erst am 25. November 2026 um 17:30 Uhr im Free-TV geplant. Die Serie "Unter uns" setzt weiterhin auf starke emotionale Konflikte und unvorhersehbare Wendungen, die das Leben der Charaktere der Schillerallee permanent herausfordern. Die Fragen nach der Treue, der Wahrheit und der Zukunft der Beziehungen bleiben offen, während die Figuren um Ute, Benedikt und Patrizia um jede Forderung kämpfen.