„Unter uns“-Folge 8014 vom 27.11.26 auf RTL+: Baris beobachtet Larissas und Ringos liebevollen Abschied und glaubt, dass die beiden miteinander geschlafen haben. Klärt Larissa das Missverständnis auf?

Larissa fühlt sich immer noch zu ihrem Ex-Freund Baris hingezogen , obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Als es zwischen den beiden beinahe zu einem Kuss kommt, flüchtet sie zu ihrem Adoptivbruder Ringo und verbringt die Nacht bei ihm.

Doch als sich Larissa und Ringo am nächsten Morgen liebevoll an der Tür voneinander verabschieden, beobachtet Baris die beiden – und bekommt die Situation in den falschen Hals: Er glaubt, dass Larissa Sex mit Ringo hatte. Larissa kann kaum fassen, was Baris ihr da unterstellt: „Du denkst ernsthaft, dass ich was mit Ringo hatte?

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“, fragt sie ihn ungläubig. „Ich bin doch nicht dumm, ich habe euch gesehen“, antwortet Baris sauer.