„Unter uns“-Folge 8013 vom 03.12.26 bei RTL: Als Patrizia erfährt, dass neben ihr auch Paco als Bezirksbürgermeister kandidiert, macht sie Naomi deswegen Ärger.

und wird damit zu Patrizias direktem Konkurrenten. Als Patrizia durch Zufall davon erfährt, ist sie völlig perplex. Ihren Ärger darüber bekommt dann Naomi zu spüren – denn die ist nicht nur Patrizias Assistentin, sondern auch Pacos Freundin.

Patrizia traut ihren Augen kaum, als sie vor einer Litfaßsäule in der Schillerallee stehen bleibt. Dort prangt ein Wahlplakat von Paco – und das auch noch direkt neben ihrem eigenen. Eine klare Kampfansage! Genau in diesem Moment kommt Naomi vorbei und Patrizia stellt sie mit ihrer überraschenden Entdeckung zur Rede.

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Als sich herausstellt, dass Naomi längst von Pacos Kandidatur wusste, ist Patrizia erst recht bedient.