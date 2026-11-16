Untergang der American Heritage in New Orleans: Defektes Steuerruder als Ursache

Ein defektes Steuerruder löste die Kollision zwischen dem Tanker Atlantic Asphalt und dem Raddampfer American Heritage in New Orleans aus. Ermittler klären den genauen Hergang.

Ein schweres Schiffsunglück auf dem Mississippi River in New Orleans wurde laut ersten Erkenntnissen durch ein plötzliches Versagen der Steueranlage eines Tankers ausgelöst. Zwischen dem Ausfall der Steuerung und dem finalen Zusammenstoß lagen nur zwei Minuten Zeit, in denen sich das Geschehen unkontrolliert zuspitzte. Am Freitag war der Tanker vom Kurs abgekommen und hatte den Raddampfer " American Heritage" mit bis zu 190 Personen an Bord gerammt, was zu einem gravierenden Zwischenfall führte.

Krasser Zusammenstoß auf dem Mississippi

Der Aufprall war aufgrund der gewaltigen Massen der beteiligten Schiffe extrem stark und führte dazu, dass das Kreuzfahrtschiff beschädigt wurde und Wasser eindrang. Das Schiff kippte zur Seite und sank innerhalb von nur 22 Minuten bereits zur Hälfte unter die Wasseroberfläche. Dieser schnelle Untergang wäre ohne das schnelle Eingreifen der Crew wahrscheinlich tödlicher ausgefallen, doch die Rettungsmaßnahmen waren erfolgreich organisiert und schnell umgesetzt.

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Defektes Steuerruder blockierte Kurskorrektur

Der entscheidende Hinweis für die Ursache des Unglücks wurde im Fahrtenschreiber des Tankers "Atlantic Asphalt" gefunden. NTSB-Unfallermittler Bart Barnum erklärte, dass das Ruder des riesigen Tankers sich plötzlich nicht mehr bewegen ließ und die Kontrolle über das Schiff verloren ging. Dadurch zog die "Atlantic Asphalt" unkontrolliert nach rechts direkt auf das andere Schiff zu, was eine Kollision unvermeidlich machte, bis Gegenmaßnahmen ergriffen wurden.

Schnelle Reaktionen retteten viele Leben

Die Crew der "Atlantic Asphalt" schlug Alarm, ließ das Schiffshorn dröhnen und warf den Anker, um das Schiff zumindest zu verlangsamen oder zum Stillstand zu bringen. Diese Sekunden könnten Leben gerettet haben, da Passagiere und Besatzung der "American Heritage" noch reagieren konnten. Mehr als 100 Menschen stürzten zwar in den Mississippi, Dutzende wurden dabei verletzt, doch niemand starb bei dem Vorfall, was auf das schnelle Handeln aller Beteiligten zurückzuführen ist.

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Umfangreiche Ermittlungen zur Fehleranalyse

Jetzt wollen die Ermittler klären, wie es zu dem folgenschweren Defekt am Steuerruder kommen konnte, da die genauen technischen Gründe noch unklar sind. Mitglieder der Raddampfer-Crew wurden bereits vernommen, um ihre Perspektive und Beobachtungen zu dokumentieren. Weitere Befragungen der Tanker-Besatzung sollen folgen, um ein vollständiges Bild des technischen Versagens und der menschlichen Reaktionen auf die Notsituation zu erhalten.

Zeitplan für den ersten Abschlussbericht

Ein erster Bericht über die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung wird in den nächsten 30 Tagen erwartet. Dieser Bericht soll Aufschluss darüber geben, ob technisches Versagen, Wartungsprobleme oder menschliches Versagen die primäre Ursache für den Steuerungsdefekt waren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden für die Sicherheitsstandards im Schiffsverkehr auf dem Mississippi von großer Bedeutung sein und zukünftige Präventionsmaßnahmen beeinflussen.