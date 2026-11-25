Eine abgelegene Öko-Finca in Asturien sucht Unterstützung im Alltag. Unterkunft und vegetarische Verpflegung gibt es für 25 Stunden Mitarbeit pro Woche.

Eine abgelegene Öko-Finca in Asturien sucht Unterstützung im Alltag. Unterkunft und vegetarische Verpflegung gibt es für 25 Stunden Mitarbeit pro Woche.. Die Unterkunft befindet sich in einem kleinen Camper.

Lebensmittel werden gemeinsam genutzt. Es sind 25 Arbeitsstunden pro Woche vorgesehen.

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„Wir bitten dich, uns 25 Stunden pro Woche zu helfen“, schreiben die Gastgeber in ihrer Ausschreibung auf der Vermittlungsplattform „Ab März 2027 können Freiwillige für mindestens drei Wochen auf dem Anwesen bleiben. Besonders wichtig ist derzeit Unterstützung in der Küche. Von Montag bis Freitag soll täglich ein vegetarisches Essen für das Gastgeberpaar und eine helfende Person zubereitet werden. In der Ausschreibung heißt es: „Wir haben keinen Supermarkt in der Nähe, um vergessene Zutaten zu besorgen.

“ Deshalb ist Kreativität mit den vorhandenen Vorräten und Erzeugnissen aus dem Garten gefragt. Ab März 2027 können Freiwillige auf einer abgelegenen Finca in Nordspanien leben. Gefragt sind vor allem Kochtalent und Einsatz im Alltag. Zu den Aufgaben gehören außerdem die Versorgung von Hühnern und Schafen, Gartenarbeiten, das Zurückschneiden von Pflanzen und das Freihalten von Flächen.

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Auch Holz muss getragen werden. Kenntnisse im Tischlerhandwerk oder vergleichbare praktische Erfahrung sind willkommen. Das Paar lebt eigenen Angaben zufolge seit 2007 möglichst unabhängig auf dem Gelände. Es möchte Freiwilligen Einblicke in die Selbstversorgung und Gartenarbeit ermöglichen.

Infiesto liegt mehrere Kilometer entfernt, weshalb ein eigenes Fahrzeug die Anreise erleichtern kann. Mobilfunkempfang soll vorhanden sein. Arbeitskleidung, feste Schuhe und Regenausrüstung müssen die Helfer selbst mitbringen. Wer ein solches Angebot in Anspruch nehmen möchte, sollte sich zuvor über die rechtlichen Aspekte informieren.

Für deutsche Staatsangehörige ist dieEU-Bürger müssen bei einem Aufenthalt von bis zu drei Monaten grundsätzlich keine Aufenthaltsbescheinigung beantragen. Staaten können allerdings verlangen, dass Reisende ihre Anwesenheit melden. Bei einem längeren Aufenthalt kann eine Anmeldung bei den zuständigen Behörden erforderlich sein, wie das EU-Portal „Wer sich als nicht erwerbstätiger EU-Bürger länger in einem anderen EU-Staat niederlassen will, muss laut Your Europe ausreichende Mittel für den Lebensunterhalt und einen umfassenden Krankenversicherungsschutz nachweisen können.

Eine Vereinbarung über eine private Vermittlungsplattform ist nicht automatisch mit einem staatlich geregelten Freiwilligendienst gleichzusetzen. Ob die Mitarbeit im Einzelfall als freiwillige Hilfe oder als Beschäftigung zu bewerten ist, hängt von den tatsächlichen Bedingungen ab. Interessierte sollten Arbeitszeiten, Aufgaben, freie Tage, Unterkunft, Verpflegung und die Absicherung bei Unfällen deshalb vorab schriftlich festhalten. Die Europäische Krankenversicherungskarte gilt in Spanien für medizinisch notwendige Behandlungen bei Ärzten, Zahnärzten und Kliniken, die dem staatlichen Versicherungssystem angeschlossen sind.

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Privatärzte, Privatkliniken oder ein notwendiger Rücktransport nach Deutschland sind davon nicht abgedeckt. Das Auswärtige Amt empfiehlt daher eine Auslandskrankenversicherung, die diese Risiken einschließt.