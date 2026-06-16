Unternehmen plant Emission neuer Hybridanleihen und Wahlrecht für Inhaber im Rahmen eines Tender‑Offers

Das Unternehmen bietet Inhabern seiner bestehenden Anleihen die Möglichkeit, im Zuge eines Tender‑Offers auf neu auszugebende Hybridanleihen zu wechseln. Die Nettoeinnahmen sollen vorrangig zum Rückkauf der alten Anleihen verwendet werden, überschüssige Mittel zur Schuldentilgung oder allgemeinen Unternehmenszwecken. Die Annahme der Angebote unterliegt einer neuen Finanzierungsbedingung und richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger, nicht an US‑Investoren.

Das Unternehmen plant die Emission von neuen Hybridanleihen , die einen zentralen Baustein seiner langfristigen Kapitalstruktur darstellen. Durch die Ausgabe soll die Kreditwürdigkeit und das Leverage‑Verhältnis gestärkt werden, was wiederum wesentliche Elemente der Unternehmensstrategie unterstützt.

Ziel des Angebots ist es, Inhabern der bestehenden Anleihen die Möglichkeit zu geben, ihre Positionen in die neu ausgegebenen Anleihen zu überführen. Die neuen Anleihen sollen voraussichtlich rund um den 24. Juni 2026 auf den Markt kommen, wobei die endgültige Platzierung von den Marktbedingungen abhängt. Anleger, die ein gültiges Ordervolumen für die neuen Anleihen zum endgültigen Ausgabekurs eingereicht haben und gleichzeitig ihre alten Anleihen im Rahmen des Angebots zum Kauf anbieten, können den Prioritätskaufpreis über einen zugewiesenen Prioritätscode erhalten.

Ob das Unternehmen die angebotenen Anleihen tatsächlich erwirbt, ist jedoch an die im Angebot festgelegte neue Finanzierungsbedingung geknüpft. Die Nettoerlöse aus der Emission der neuen Anleihen werden primär zum Rückkauf der im Angebot bezeichneten Anleihen verwendet. Nicht benötigte Mittel können zur Tilgung anderer Verbindlichkeiten oder für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Die zurückgekauften Anleihen werden im Zuge des Angebots annulliert und nicht erneut emittiert oder weiterverkauft, während alle nicht akzeptierten Anleihen weiterhin im Umlauf bleiben.

Die neue Finanzierungsbedingung gibt dem Unternehmen ein uneingeschränktes Ermessen, welche Anleihen es zum Kauf annimmt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, sämtliche im Rahmen des Angebots eingegangenen Anleihen zu erwerben, und kann Angebote aus beliebigen Gründen ablehnen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Bedingung, dass die Annahme von Anleihen nur erfolgen kann, wenn die im Angebot definierte neue Finanzierungsbedingung erfüllt ist. Investoren sollten ihre Kaufentscheidung ausschließlich auf das Basisprospekt vom 6.

Mai 2026, das das Euro Medium‑Term‑Note‑Programm des Unternehmens beschreibt, sowie auf das voraussichtlich am 22. Juni 2026 veröffentlichte Preiszusatzdokument stützen. Andere Darstellungen oder Zusicherungen außerhalb des Basisprospekts dürfen nicht als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit alle oder einzelne Angebotsbedingungen, einschließlich der neuen Finanzierungsbedingung, im Tender‑Offer‑Memorandum zu ändern oder zu erlassen.

Die neuen Anleihen werden weder in den USA angeboten noch dort verkauft, und sämtliche Ankündigungen bzw. das Tender‑Offer‑Memorandum stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf in den USA dar. Ohne Registrierung nach dem US‑Wertpapiergesetz von 1933 dürfen die Anleihen nicht an US‑Personen oder innerhalb der USA vertrieben werden. Die Emission erfolgt ausschließlich gemäß den Bestimmungen des Basisprospekts und den dort festgelegten Verkaufsbeschränkungen.

Die Anleihen unterliegen den Vorgaben von MiFID II und UK‑MiFIR und richten sich ausschließlich an professionelle Kunden und Gegenparteien, nicht jedoch an Privatkunden im EWR oder im Vereinigten Königreich. Es wird weder ein Key‑Information‑Document noch ein Produkt‑Summary für Endverbraucher erstellt. Anleger, die neben dem Rückkauf ihrer alten Anleihen auch neue Anleihen zeichnen möchten, können im Ermessen des Unternehmens eine vorrangige Zuteilung erhalten, sofern sie einen separaten Antrag bei einem der Joint‑Bookrunner stellen und ihre feste Kaufabsicht nachweisen.

Die Priorität bei der Zuteilung hängt maßgeblich davon ab, ob die Inhaber ihre alten Anleihen ordnungsgemäß zum Rückkauf angeboten haben





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hybridanleihen Tender Offer Finanzierungsbedingung Mifid II Kapitalstruktur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom WochenendeKreise: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur NEW YORK - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns

Read more »

Unternehmen in Schloß Holte-Stukenbrock begann in Garage und ist seit Jahrzehnten erfolgreichDie Geschichte des Familienunternehmens beginnt in einer Garage. Heute zählt die Firma zu den wichtigsten Arbeitgebern der Stadt. Das ist das Erfolgsgeheimnis.

Read more »

Geschäftsjahr 2025: Unternehmen der Schwarz Gruppe erzielen 185,6 Milliarden Euro UmsatzDie Unternehmen der Schwarz Gruppe haben das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Umsatzplus und einer weiteren Festigung ihrer Marktposition abgeschlossen. In einem von wirtschaftlichen und geopolitischen

Read more »

dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.06.2026Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt Kontra FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit

Read more »