Unternehmensberichte: Unicredit und Gea stärken sich, während IAG und Mattel vor Herausforderungen warnen

Ein Überblick über die aktuellen Quartalszahlen bedeutender Konzerne: Unicredit und Gea übertreffen die Erwartungen mit Rekordgewinnen, während Hannover Rück stabil bleibt. IAG sieht sich mit geopolitischen Risiken und höheren Kosten konfrontiert, und Mattel senkt seine Prognosen aufgrund schwacher Konsumentennachfrage.

Der deutsche Aktienmarkt hat in der aktuellen Berichterstattungssaison ein gemischtes Bild präsentiert, wobei einige Konzerne durch überraschend starke Zahlen auffielen, während andere vor wirtschaftlichen Herausforderungen und angepassten Prognosen warnen.

Unicredit Rekordgewinn und gea Auftragseingang

Die italienische Großbank Unicredit hat im dritten Quartal einen Rekordgewinn verbucht und zugleich ihre Ausblick-Prognosen für das Gesamtjahr nach oben korrigiert. Der Nettogewinn der Mailänder Bank stieg um insgesamt vierundzwanzig Prozent auf beeindruckende 3,26 Milliarden Euro. Dieses Ergebnis übertraf die Erwartungen der Marktanalysten bei Weitem. Parallel dazu wurde die Prognose für den Gesamtjahresgewinn vor außerordentlichen Belastungen von mehr als elf Milliarden Euro auf deutlich mehr als elf Komma fünf Milliarden Euro angehoben.

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Zudem wurde die geplante Zwischendividende auf vier Komma fünf Milliarden Euro erhöht, was die finanzielle Stärke des Instituts unterstreicht. Ähnlich positiv entwickelten sich die Geschäfte beim Anlagenbauer Gea. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg des Auftragseingangs um zwanzig Komma drei Prozent auf 1,65 Milliarden Euro. Der Umsatz verbesserte sich ebenfalls, indem er um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro wuchs.

Damit bestätigte der Dax-Konzern nicht nur seine im Sommer angehobene Prognose, sondern übertraf auch die konservativen Schätzungen der Analysten, die von einem Auftragseingang von 1,5 Milliarden Euro und einem Umsatz von 1,47 Milliarden Euro ausgegangen waren. Gea plant weiterhin ein organisches Umsatzwachstum von sechs bis acht Prozent für das Jahr 2026. Im Bereich der Versicherungswirtschaft zeigte sich die Hannover Rück trotz bröckelnder Preise stabil auf Kurs zu ihren Jahreszielen.

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Der Rückversicherungsumsatz wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 wechselkursbereinigt um ein Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg um knapp sieben Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Vorstandschef Clemens Jungsthöfel betonte, dass der konsequente Fokus auf diszipliniertes Underwriting und das schlanke Geschäftsmodell es ermöglichten, insbesondere in der Schaden-Rückversicherung in allen Marktphasen profitabel zu wachsen.

Rückversicherung und Luftfahrtkonzern IAG

Die erste Hurrikan-Saison im Atlantik verlief unerwartet glimpflich, sodass bisher nur 1,32 Milliarden Euro für Naturkatastrophen und Großschäden ausgezahlt werden mussten, gegenüber einem Budget von 1,79 Milliarden Euro. Dennoch muss das Unternehmen vorsichtig bleiben, da für mögliche Folgen des Irankriegs bereits rund 200 Millionen Euro zurückgestellt wurden. Im Gegensatz dazu sieht es beim Luftfahrtkonzern IAG, der Muttergesellschaft der British Airways, schwieriger aus. Aufgrund des Kriegs im Iran und der daraus resultierenden gestiegenen Kerosinpreise rechnet IAG mit einem Rückgang der Kapazität.

Die Jahreskapazität wird voraussichtlich etwas niedriger ausfallen als im Vorjahr, bedingt durch Flugausfälle im Nahen Osten und anderen regionalen Konflikten. Im dritten Quartal erzielte IAG einen operativen Gewinn vor Sondereffekten von 1,73 Milliarden Euro, was die Analystenschätzungen von 1,81 Milliarden Euro verfehlte. Dennoch zeigt sich das Management bezüglich der Buchungslage für das vierte Quartal und das erste Quartal 2027 optimistisch. Auch bei Daimler Truck gab es deutliche Gewinne zu verzeichnen, begünstigt durch die Erholung des wichtigen Marktes Nordamerika.

Daimler Truck und Mattel Prognosen

Das bereinigte Betriebsergebnis sprang von Juli bis September auf 1,124 Milliarden Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch auf 648 Millionen Euro eingebrochen war. Der Umsatz im Industriegeschäft stieg um zwanzig Prozent auf 11,6 Milliarden Euro, wobei die bereinigte Umsatzrendite um drei Prozentpunkte auf neun Komma ein Prozent verbesserte. Im Gegensatz dazu senkte der US-Spielzeughersteller Mattel seine Prognosen vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft.

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Der neue Chef steht unter Druck, da die Spielzeugbranche unter einer schwachen Nachfrage leidet, weil US-Verbraucher aufgrund steigender Energiekosten ihre Ausgaben einschränken. Mattel rechnet nun nur noch mit einem Umsatzwachstum von einem bis vier Prozent statt der zuvor erwarteten drei bis sechs Prozent. Der bereinigte Jahresgewinn pro Aktie liegt voraussichtlich zwischen 1,05 und 1,20 Dollar. Trotz eines Umsatzanstiegs von vier Prozent im dritten Quartal auf 1,81 Milliarden Dollar verfehlte Mattel die Analystenerwartungen von 1,84 Milliarden Dollar.

Diese Entwicklungen verdeutlichen die unterschiedlichen wirtschaftlichen Dynamiken in verschiedenen Sektoren, wobei Banken und Industrieunternehmen oft von stabilen oder wachsenden Märkten profitieren, während konsumnahe Branchen wie Spielzeug unter dem Druck der Inflation und geopolitischer Unsicherheiten leiden.