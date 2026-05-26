Unternehmertum aus christlicher Perspektive: Ein neues Buch verbindet Glauben und Wirtschaft

Die Autoren Richard J. Goossen und R. Paul Stevens legen mit "Entrepreneurship: A Christian Perspective" eine umfassende Darstellung vor, die Unternehmertum als göttlich inspirierte Berufung versteht und christliche Werte mit unternehmerischer Praxis vereint. Das Buch untersucht Themen wie Zweck, Führung, Risiko, Wohlstand und Vermächtnis aus biblischer Sicht und richtet sich an Christen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Was wäre, wenn Unternehmertum mehr ist als nur ein Geschäft aufzubauen? TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 26. Mai 2026 / Die meisten Texte zum Thema Unternehmertum konzentrieren sich auf die Mechanik - Finanzierung, Wachstum, Marketing und Umsetzung.

Die christliche Weltanschauung stellt tiefere Fragen zu Zweck, Kreativität, Ethik und Verantwortung. Goossen und Stevens argumentieren, dass Unternehmertum nicht nur eine wirtschaftliche Tätigkeit ist. Sie betrachten es als eine von Gott inspirierte Berufung, verwurzelt in Gottes schöpferischer Natur und Ausdruck findend in unternehmerischer Führung. In "Entrepreneurship: A Christian Perspective" bieten bekannte Führungspersönlichkeiten Richard J. Goossen und R. Paul Stevens eine überzeugende Vision des Unternehmertums, die im biblischen Glauben und in moralischer Klarheit verwurzelt ist.

Gestützt auf jahrzehntelange Forschung und Arbeit mit unternehmerischen Führungskräften zeigen sie, wie eine christliche Weltanschauung Zweck, Führung, Risiko, Wohlstand und Vermächtnis verändert. Indem sie über Technik hinaus zu Transformation gehen, verbindet dieses Buch Innovation mit dienender Führung - und Geschäftserfolg mit spiritueller Tiefe. Es fordert Leser heraus, Chancen unter Gottes Agenda zu verfolgen, nicht nur unter ihrer eigenen.

Für Unternehmer, Studenten und Führungskräfte, die nach Kohärenz zwischen Glauben und Arbeit suchen, ist dies eine Einladung, Unternehmertum mit Integrität, Mut und ewigen Zielen zu praktizieren. Über die Autoren: Richard J. Goossen, JD und Ph. D., ist Unternehmer, Pädagoge und Gründer der Entrepreneurial Leaders Organization (ELO). Er berät Führungskräfte weltweit und schreibt über Unternehmertum, Führung und Berufung.

Seine Arbeit verbindet Forschung und praktische Anwendung und rüstet Führungskräfte aus, Glauben mit Unternehmertum zu integrieren. Er hat acht Bücher verfasst, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, sowie etwa 1.000 Artikel und Blogbeiträge. R. Paul Stevens, DMin. , ist Professor Emeritus für Marktheologie am Regent College, Vancouver, und Pionier der globalen Glaube-und-Arbeit-Bewegung.

Als ehemaliger Pastor, Handwerker und Geschäftsinhaber schreibt und spricht er darüber, Jesus in jedem Bereich der Arbeit zu folgen. Er hat mehr als 40 Bücher und Bibelstudien verfasst, die in über 8 Sprachen übersetzt wurden und gemeinsam über 230.000 Exemplare verkauft haben, darunter Titel wie "Liberating the Laity" (IVP), "Married for Good" (IVP), "Marriage Spirituality", "The Complete Book of Everyday Christianity" (IVP) und "Revelation, The Triumph of God".

Er ist Co-Autor mit Pete Hammond und Todd Svanoe von "The Marketplace Annotated Bibliography". Was Menschen über dieses Buch sagen: "Voll praktischer Weisheit und biblischer Einsicht ... eine große Ermutigung für Unternehmer, die ihr Unternehmen ihre christlichen Überzeugungen widerspiegeln lassen wollen.

" - John Lennox, Professor Emeritus für Mathematik, Universität Oxford "Unternehmertum ist nicht nur mit einer Königreichs-Mentalität vereinbar - es kann ein Ausdruck davon sein. Dieses Buch wird die Art und Weise, wie du deine Berufung siehst und lebst, neu prägen.

" - Bobby Gruenewald, Gründer und CEO, YouVersion Bible App "Dieses Buch ist eine wunderbare Synthese und Übersicht über Unternehmertum aus einer christlichen Perspektive. Gut geschrieben, prägnant und klar. Genau wie wir es in unseren Unternehmen mögen.

" - Rob Wildeboer, Mitgründer und Executive Chair, Martinrea International, Inc. "Goossen und Stevens haben der Kirche und dem Marktplatz einen dringend benötigten Fahrplan gegeben ... und zeigen uns, wie gewöhnliche Geschäftsführer eine außergewöhnliche Berufung leben können - indem sie Innovation, Risiko und Führung nutzen, um Menschen zu dienen und das Reich voranzubringen, nicht nur Profite. " - Rick Rusaw, Führungsteam, Gloo, Autor und Pastor, Boulder, Colorado "Drs.

Goossen und Stevens haben die angemessene Spannung eingefangen, zwischen dem Gedeihen als Unternehmer und demVerweilen im christlichen Glauben. Ich empfehle dieses Buch wärmstens jedem Christen, der die unternehmerische Gabe und Berufung annimmt.

" - Andy J. Hughes, DBA, Dekan, DeVoe School of Business, Technology and Leadership, Indiana Wesleyan University "Entrepreneurship: A Christian Perspective" ist online und in den meisten Buchhandlungen erhältlich oder auf der Website von Castle Quay Books www.castlequaybooks.com.

ISBN 978-1-998815-46-3 Taschenbuch - 19,95 $ E-Book 978-1-998815-47-0 - 9,95 $ 192 Seiten, Format 6" x 9" Für Rezensions-exemplare, Coverbilder, Interviews mit den Autoren oder weitere Informationen zu diesem Titel kontaktieren Sie bitte Larry N. Willard: Telefon: 1-416-573-3249 E-Mail: lwillard@castlequaybooks.com Vertrieb in Kanada durch Anchor/Word Distribution Kundendienst in Kanada 1-800-665-1468 orderdesk@wordalive.ca Vertrieb in den USA durch Anchor/Word Distribution und Ingram International Kundendienst in den USA 1-800-444-4484 customercare@anchordistributors.com Weitere Informationen unter: www.castlequaybooks.com QUELLE: Castle Quay Books Die ursprüngliche Pressemitteilung auf ACCESS Newswire ansehen: https://www.accessnewswire.com/newsroom/en/publishing-and-media/authors-richard-j. -goossen-and-





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