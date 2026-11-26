Mitten im Abstiegskampf muss Finanz-Geschäftsführer Stefan Stegemann gehen. Was hinter dem abrupten Aus steckt.

Gladbach zieht Konsequenzen und trennt sich von Geschäftsführer Stefan Stegemann. Die sportliche Krise setzt den Klub weiter unter Druck. Boss-Hammer beim Bundesliga-Schlusslicht! Gladbach trennt sich inmitten der größten sportlichen Krise seit 15 Jahren von Finanz-Geschäftsführer Stefan Stegemann.

„Unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins haben zu dieser Entscheidung geführt“, teilte Präsident Rainer Bonhof einen Tag vor dem Auswärtsspiel des Teams von Ex-St. Pauli-Trainer Alexander Blessin bei Werder Bremen am Freitag mit. Die Trennung kommt zu diesem Zeitpunkt überraschend und hatte sich nicht angedeutet. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte der fünfmalige deutsche Meister nicht.

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„Ich habe mit viel Leidenschaft und großer Freude für die Borussia gearbeitet und bedaure die Entscheidung des Präsidiums“, sagte Stegemann, der im Januar 2025 auf den langjährigen Geschäftsführer Stephan Schippers gefolgt war. „Trotz der aktuellen sportlichen Situation bin ich der Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden“, sagte Stegemann, in dessen Amtszeit die Vermarktung des Stadions fällt, das seit dem 1. Juli 2026 offiziell ista-Borussia-Park heißt.