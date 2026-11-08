Unterschiedliche Entstehung von Erde und Mars durch Kollisionen

Forscher der Universität Kopenhagen offenbaren neue Details zur Planetenbildung: Während die Erde aus Staub entstand, bildete der Mars aus großen Brocken. Dies erklärt geologische Unterschiede.

Forschende der Universität Kopenhagen haben durch eine detaillierte Analyse der chemischen Zusammensetzung von Erde und Mars aufschlussreiche Erkenntnisse über die Entstehungsgeschichte unserer Nachbarplaneten gewonnen. Die Untersuchung zeigt, dass beide Himmelskörper, obwohl sie vor rund 4,5 Milliarden Jahren im selben jungen Sonnensystem entstanden sind, fundamental unterschiedliche Wachstumsprozesse durchliefen.

Chemische Fingerabdrücke offenbaren Entstehungsprozesse

Die Wissenschaftler analysierten chemische Fingerabdrücke in der Kruste und dem Mantel der Planeten, um die genauen Mechanismen der Planetenbildung zu entschlüsseln. Elemente wie Natrium, Zink und Kalium verraten, was mit dem Material während der Entstehung passierte. Aus diesen Daten errechneten Computermodelle die wahrscheinlichsten Szenarien.

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Das überraschende Ergebnis: Bei der Erde gehen mindestens 75 Prozent der Masse auf junge Vorläuferplaneten zurück. Diese wuchsen, indem sie Staub, Kiesel und kleine Gesteinsbrocken einsammelten. Beim Mars war es fast umgekehrt: Rund drei Viertel seiner Masse stammen aus größeren Gesteinsbrocken, die miteinander kollidierten.

Anders Johansen bestätigt verschiedene Wachstumsmodelle

Anders Johansen, Studienleiter der Untersuchung, betonte, dass das überraschendste Ergebnis war, dass Erde und Mars offenbar auf unterschiedliche Weise entstanden sind. Dies bestätigt theoretische Modelle, die von verschiedenen Akkretionspfaden ausgehen, um die heutigen Massenunterschiede zu erklären.

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Die Forscher der Universität Kopenhagen stützten ihre Theorien auf präzise Messungen der isotopischen Signaturen. Diese chemischen Marker erlauben es, die Herkunft des Materials eindeutig zu identifizieren und zwischen Staubakkretion und großskaligen Kollisionen zu unterscheiden.

Atmosphärische Unterschiede und geologische Aktivität

Bereits lange ist bekannt, dass der Mars nur etwa den halben Durchmesser der Erde hat. Die Atmosphäre des Mars besteht zu rund 95 Prozent aus Kohlendioxid, während die irdische Atmosphäre vor allem aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Flüssiges Wasser kann deshalb heute auf der Marsoberfläche kaum dauerhaft bestehen, obwohl vor Milliarden Jahren Flüsse und Seen existierten.

Neue Hinweise auf aktuelle geologische Aktivität lieferte der europäische ExoMars Trace Gas Orbiter. Er spürte ungewöhnliche Mengen Chlorwasserstoff über Spalten am Vulkan Alba Mons auf. Forscher halten es für möglich, dass das Gas aus heißem Magma unter der Oberfläche stammt.

Spuren von Leben und zukünftige Raumfahrtmissionen

Der Marsrover Perseverance lieferte im Jahr 2025 wichtige Hinweise auf die Frage, ob einst Leben auf dem Mars existierte. Der Rover entdeckte in einem Gestein auffällige Strukturen und Mineralien, die als mögliche Biosignatur gelten und als Spur von früherem Leben interpretiert werden.

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Während die Erde überall Leben beherbergt, bleibt unklar, ob Leben auf dem Mars jemals existierte oder noch irgendwo verborgen ist. Sollten tief unter der Marsoberfläche Wasserreserven existieren, könnte die Wärme aus dem Inneren des Planeten Bedingungen schaffen, unter denen theoretisch einfaches Leben möglich wäre.

Raumfahrtagenturen entwickeln derzeit Technologien, mit denen eines Tages Menschen zum Mars fliegen sollen. Vielleicht können sie die letzten Geheimnisse des Mars entschlüsseln und klären, ob der Rote Planet heute noch biologisch aktiv ist oder ob Leben dort nur eine historische Erscheinung war.