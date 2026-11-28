Leser diskutieren über Musialas Vertrag, hohe Gehälter, Bayerns Verantwortung und die rechtliche Lage.

Der Vertrag von Jamal Musiala wirft Fragen zu Gehalt, Verantwortung und Recht auf. Die Leser bewerten vor allem Bayerns Rolle unterschiedlich. Der FC Bayern verhandelt einem Medienbericht zufolge mit Jamal Musialas Beratern über mögliche Änderungen seines bis 2030 laufenden Vertrags.

Während einige FOCUS-online-Leser angesichts der Millionengehälter im Profifußball einen Verzicht des Spielers für angemessen halten, sehen andere vor allem die Münchner Vereinsführung in der Verantwortung. Besonders die vereinbarte verlängerte Lohnfortzahlung im Krankheitsfall wirft Fragen auf. Die Kommentatoren bezweifeln, dass der Verein seine finanziellen Risiken ausreichend geprüft habe. Zugleich diskutieren sie darüber, unter welchen Voraussetzungen Bayern eine Änderung des Vertrags überhaupt verlangen kann.

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Die größte Gruppe der Kommentatoren kritisiert die finanziellen Dimensionen des Profifußballs. Eine mögliche Jahresvergütung von bis zu 30 Millionen Euro stehe aus ihrer Sicht in keinem angemessenen Verhältnis zu den Einkommens- und Beschäftigungsrisiken gewöhnlicher Arbeitnehmer. Auch die hohen Handgelder bei Vertragsverlängerungen und die Verhandlungsmethoden der Spielerberater stoßen auf Unverständnis. Einige Leser sehen zudem die Fans in der Mitverantwortung.