Untii Dawn: Knopfdruck-Horror im Kino?

Der neue Trailer zur Leinwand-Adaption des Videospiels 'Until Dawn' entfesselt Albträume. Der Film greift das innovative 'Murmeltier'-Konzept des Spiels auf, in dem Entscheidungen mit Todesfolge geahndet werden. Doch wie soll diese Mechanik im Kino umgesetzt werden?

Der neue Trailer zur Videospiel-Adaption „ Until Dawn “ entfesselt Albträume. Tanz der Teufel 2' und ein manisch-lachender Bruce Campbell haben Stefans Horror-Herz gestohlen. Seitdem kann er nicht mehr ohne: 'Der Babadook', 'Halloween' und 'The Lords of Salem' - Horrorfilm e gehören für Stefan einfach zu einem guten Filmabend. Die Protagonisten in der Leinwand-Adaption des beliebten PlayStation-Games „ Until Dawn “ müssen sich jede Nacht mit neuen Schrecken herumschlagen.

Jetzt gibt es einen neuen Trailer – und auch in diesem gibt es wieder jede Menge Horror-Gestalten. „Until Dawn“ war einer der Überraschungserfolge auf der PlayStation 3 und überzeugte durch eine unheimliche Atmosphäre und eine spannende Mechanik. In diesem Horror-Survival-Spiel war keiner der spielbaren Protagonist*innen sicher – und hinter jeder Ecke konnte der Tod lauern. Schon eine falsche Entscheidung oder ein missglücktes Quick-Time-Event konnten dazu führen, dass eine der Figuren unwiederbringlich das Zeitliche segnet. Doch das Spiel war dann nicht vorbei. Stattdessen ging es einfach mit den verbliebenen Figuren weiter. Eine fantastische Idee, die dazu führte, dass Spieler*innen weltweit unterschiedliche Gaming-Erfahrungen machten – und „Until Dawn“ damit natürlich auch einen hohen Wiederspielwert besaß. Doch wie soll eine solche Mechanik in einen Film eingebaut werden? Individual-Entscheidungen der Zuschauer*innen, die mit Knopfdruck über den weiteren Verlauf der Handlung entscheiden? Schwierig umzusetzen. So etwas geht höchstens im Heimkino. Deshalb haben sich die Verantwortlichen der Leinwand-Umsetzung von „Until Dawn“ für eine andere Herangehensweise entschieden. Die Protagonist*innen müssen nun immer wieder eine Horror-Nacht durchleben, und der Zuschauer erlebt die verschiedenen Handlungsstränge und Enden möglicherweise in Form von Rückblenden oder zusätzlichen Szenen. Jetzt wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den wir euch oben eingebunden haben – und auch hier wird wieder so mancher Albtraum lebendig.Wir sind gespannt, ob die Umsetzung des innovativen Survival-Horror-Games auch auf der Leinwand bestehen und sich von anderen Genre-Vertretern abgrenzen kann. Das „Murmeltier“-Konzept ist ja nicht neu – auch nicht im Horror-Genre. Bekanntestes Beispiel dürfte hier „Happy Death Day“ sein. In diesem muss eine junge Studentin eine Möglichkeit finden, einen Killer auszuschalten, der ihren Geburtstag in ein Blutbad verwandeln will.Ab dem 24. April 2025 wissen wir dann endgültig, ob die Kino-Version von „Until Dawn“ dem großartigen Original gerecht wird, dann nämlich startet der Zeitschleifen-Schocker in Deutschland in den Kinos





Until Dawn Horrorfilm Videospiel-Adaption Playstation Survival-Horror Murmeltier-Konzept Zeitschleifen Kino

