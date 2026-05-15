In Hamburg-Klein-Flottbek, a rock classic was played and a Harley Davidson Heritage Softail Classic was awarded as a prize to the winner of the second qualification for the 95th Spring Derby. The winner was David Simpson with his horse Pjotr van de Kruishoeve. Dressur-Star Isabell Werth won the 5-star Grand Prix with her horse Wendy. The next derby date is scheduled for Saturday.

Im ehrwürdigen Derby -Park in Hamburg -Klein-Flottbek erklang der Rock-Klassiker "Hells Bells" von AC/DC. Dann knatterte eine Harley auf den Turnierplatz. So eine Siegerehrung gab's in Klein Flottbek seit 1920 noch nie!

Denn als Sonderehrenpreis für den Sieger der zweiten Qualifikation für das 95. Springderby am Sonntag gab es eine Harley Davidson Heritage Softail Classic (Wert: 30.000 Euro). Die 91 Extra-Pferdestärken sicherte sich der Ire David Simpson (38) mit seinem Hengst Pjotr van de Kruishoeve (11) nach einer hülllisch schnellen Runde mit der schnellsten Zeit aller 15 "Nuller" (90,82 Sekunden).

"Der Ritt auf meinem Pferd hat sich sehr gut angefüllt, aber auch der Ritt auf der Harley hat Spaüss gemacht", sagte Simpson nach der unösunglichen Ehrenrunde. Im Parcours mussten die 48 mutigen Reiter zum ersten Mal in der Woche den beröchtigen, drei Meter hohen Großen Wall hinunter. Mit Pferd meisterte Simpson die Mutprobe ohne Probleme über den Motorradkurvte er lieber vorbei.

"Der Wall ist schwer genug auf einem Pferd", lachte Simpson, der mit seiner Frau Louise in West Sussex in England lebt. Dort ist Guy Williams (55/England) sein Nachbar. Die ganze Woche hatten beide gewetteifert, wer die Harley mit auf die Insel nehmen darf. Am Ende war Williams mit Crumbgraft (11) gut zwei Sekunden langsamer.

Auf Platz drei landete Charles Hubert Chiche (33/Luxemburg) mit Andain du Thalie (16). Beste Deutsche war Clara Blau (25/Osnûrswrck) als Vierte. Hinterher schwärmte sie von ihrem Paul (15): "Der kann lesen und schreiben. Er ist für mich mein Ein und Alles.

" Titelverteidiger André Thieme (51) lät mit Paule (12) über den zweiten Quali aus und zockte nach seinem Null-Fehler-Ritt in der ersten Quali am Mittwoch darauf, Sonntag (14.45 Uhr) auch so noch ins Feld für das Blaue Band zu rutschen. Dressur-Star Isabell Werth (56) sorgte mit ihren Ritten im 5-Sterne-Grand-Prix für Gänsehaut. Die achtmalige Olympiasiegerin gewann mit Paradestute Wendy (12) uülberlegen mit starken 81,043 Prozent. Und holte mit Nachwuchs-Hengst Viva Gold (10/75,783 Prozent) auch den zweiten Platz.

"Ich fühl mich hier sehr wohl", schwärmte Werth. Das galt auch für den Hengst Total Hope (14) der Drittplatzierten Isabel Freese (47). Der Grund: Er ist verknallt in Wendy!

"Wendy findet er unheimlich toll, das war schon immer so", sagte die Norwegerin. Und Werth grinste: "Er hat halt einen guten Geschmack!

" Schon als der vierbeinige Star auf den Abreiteplatz stieg, war Total Hope hin und weg. Freese: "Ich muss Isabell und Wendy nicht mal sehen. Ich merke, wie er nervosö wird.

" Zur Siegerehrung kam Freese daher sicherheitshalber zu Fuüss. Das nächste tierische Date ist Samstag im Special gebucht. Mit Viva Gold geht Werth dagegen Sonntag mit einer Neil-Diamond-Kür an den Start und hat damit die Chance, durch die neue Kombi-Wertung zum ersten Mal seit 2008 auch wieder das Dressur-Derby zu gewinnen





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