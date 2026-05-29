Unwetter im Anflug: Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen erwartet

Der Wonnemonat Mai verabschiedet sich mit einem ordentlichen Rumms und bringt mit sich Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen. Stattdessen drohen überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umstürzende Bäume.

Jetzt kommt es so richtig dicke: Unwetter sind im Anflug und werden es wohl spätestens am Wochenende so richtig knallen lassen. Der Wonnemonat Mai verabschiedet sich mit einem ordentlichen Rumms !

Die Wetterexperten sagen Starkregen, Hagel und schwere Sturmböen voraus. Stattdessen drohen überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umstürzende Bäume. Zwar startet der Freitag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wieder mit viel Sonne. Aber am Nachmittag kommt's dann möglicherweise zunächst im Norden deftig: "KräftigeTrübe Aussichten: Über fast ganz Deutschland toben am Sonntag laut Prognose Gewitter (rote Symbole).

Dicke Wolken (graue Flächen) trüben den Himmel. Gegenüber BILD kündigt Diplom-Meteorologe Dominik Jung an: "Wir müssen wohl Abschied von den hochsommerlichen Tagen mit Sonnenschein pur nehmen. Aus Westen schiebt sich ein Tief heran, das schwül-warme Luft mitbringt. Die Atmosphäre heizt sich auf.

" Schon am Freitag wird es deshalb mancherorts ordentlich regnen. Einziger Trost: Es bleibt weiter hochsommerlich warm. Der DWD sagt für den Freitag Temperaturen von 26 bis 30 Grad voraus. Im Westen und Südwesten könnten es auch noch einmal bis zu 33 Grad werden, an der Küste um die 24 Grad.

Schon am Samstag ist in weiten Teilen Deutschlands Schluss mit dem Sonnenschein der letzten Tage. Wolken (graue Markierungen), Regen (grün) und Gewitter (rot) machen sich breit. Die ersten Schauer sind ein Vorgeschmack auf das, was Deutschland dann am Wochenende blüht. Jungs Blick auf den Samstag: "Zunächst geht's in der Nordhälfte von Deutschland los.

Ab Mittag erfasst die Gewitterfront die Mitte, im weiteren Verlauf greift sie auf den Süden über.

" Er befürchtet lokal sogar "ausgewachsene Unwetter". Und die könnten auch das Wetter am Sonntag und Montag bestimmen. Auch Wetterexperte Dr. Karsten Brandt trübt die Hoffnung, prognostiziert für Freitag: "Es wird zwar schwül-warm, aber gewittrig. Unsicher ist aber noch, wann was wo herunterkommt.

Die ersten Gewitter dürfte es wahrscheinlich in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geben. Aber wohl erst gegen Abend. Ansonsten bleibt es zunächst noch lange schön und heiß.

"Am Samstag könnte es nach seiner Voraussage ab dem späten Nachmittag dann erneut gewittern. Brandt: "Das trifft aber nicht jeden: Der Schwerpunkt liegt dann wohl über dem Mittelgebirge, in Baden-Württemberg und Bayern.

" "Die Fenster vorsorglich geschlossen lassen, sonst könnte es in der Wohnung feucht werden. " Und vor allem die offiziellen Wetterwarnungen beachten, damit nicht das böse Erwachen kommt





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