Unwetter-Warnung für den Tag des Champions-League-Finals

Für den Tag des Champions-League-Finals zwischen PSG und Arsenal wird eine Unwetter-Warnung aus dem ungarischen Wetterdienst herausgegeben.

Schreckmoment beim Blick auf die Wettervorhersage ! Für den Tag des Champions-League-Finals zwischen PSG und Arsenal wird eine Unwetter-Warnung aus dem ungarischen Wetterdienst herausgegeben. Die Warnung lautet: Achtung, ein Gewitter mit Blitzschlag wird erwartet, möglicherweise begleitet von stürmischen Windböen und Hagel.

Es wird davon abgeraten, sich auf Hügeln, Wäldern oder offenen Plätzen aufzuhalten. Das Champions-League-Finale selbst, das erst am frühen Abend angepfiffen wird, sollte davon allerdings nicht betroffen sein. Die Warnung gilt vor allem für den Südosten der Hauptstadt, während die Puskas Arena relativ zentral liegt. Über 100.000 Gäste aus aller Welt werden zum wichtigsten Spiel des europäischen Klubfußballs erwartet und sind in der ganzen Stadt verteilt.

Für Fans, die heute erst anreisen, könnte dies problematisch sein, da der Flughafen Budapest Liszt Ferenc ganz in der Nähe des betroffenen Gebiets liegt. Der Wetterdienst rät dazu, sich auf die aktuelle Wetterlage vor dem Aufbruch in die Stadt zu informieren. Die Fans sollten sich auch auf die Verkehrssituation vorbereiten, da der Verkehr in Budapest bereits jetzt angespannt ist. Die Polizei hat bereits Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der Fans zu gewährleisten.

Die Fans sollten sich auf die Anweisungen der Sicherheitskräfte verlassen und ihre Sicherheit nicht aufs Spiel setzen





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