Unwetterwarnung: DWD erwartet Tornados und schwere Sturmböen in Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer turbulenten Wetterlage am Donnerstag. In mehreren Bundesländern drohen schwere Gewitter mit Hagel, Starkregen und sogar Tornados. Bäume durch das volle Laub besonders gefährdet.

In Deutschland steht ein turbulenter Wetter umschwung mit erheblichen Gefahren bevor. Der Deutsche Wetter dienst ( DWD ) warnt vor teils kräftigen Gewitter n, die am Donnerstag über weite Teile des Landes ziehen und von Hagel sowie Starkregen begleitet werden könnten.

Besonders in der Nordwesthälfte und im Süden besteht eine erhöhte Unwettergefahr. Offiziell wird vor lokalen schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gewarnt, vereinzelt sind sogar orkanartige Böen möglich. Diplom-Meteorologe Peter Hartmann vom DWD betont gegenüber BILD, dass die Atmosphäre ungewöhnlich energiegeladen sei. Am Donnerstagnachmittag könne es im Flachland von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zu schweren Sturmböen, orkanartigen Böen und sogar Tornados kommen.

Die Nacht zu Donnerstag bringt bei leichter Bewölkung Tiefsttemperaturen zwischen 16 und 10 Grad, im Südosten unter klarem Himmel lokal nur 7 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen deutlich an, mit bis zu 16 Grad an der Nordsee und bis zu 26 Grad im Südosten. Dennoch ist der Tag, der in sechs Bundesländern als gesetzlicher Feiertag (Fronleichnam) gilt, aufgrund der Wetterlage für Ausflüge ungeeignet. Im Südwesten wird es regnerisch, im Norden kommen starke Winde mit Sturmböen hinzu.

In den Höhenlagen der Mittelgebirge, etwa auf dem Kahlen Asten und dem Brocken, wird ein stürmischer Wind erwartet, der die Gefahr zusätzlich verschärft. Da viele Bäume bereits voll belaubt sind, bieten sie eine große Angriffsfläche und können leicht umstürzen. Am Freitag lassen die Unwetter langsam nach, es gibt nur noch einzelne Schauer und in der Nordhälfte örtlich ein kurzes Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 15 und 21 Grad, bei mäßigem, an der Nordsee teils böigem Westwind





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