Unwetterwarnung für Deutschland: Orkanböen und Starkregen ab Montag

Der DWD warnt vor Orkanböen und bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Am Dienstag kippt das Wetter mit extremen Temperaturunterschieden zwischen Norden und Süden.

Ab Montag beginnt für Deutschland eine PhaseExtrem wetters mit heftigen Stürmen und erheblichen Regenmengen. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes ziehen Tiefs von Westen heran, die zunächst vor allem mit Windböen auffallen. Auf den Kuppen der Mittelgebirge und in den Alpen sind schwere Sturmböen bis hin zu orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu erwarten. Besonders exponierte Lagen in den Bergen müssen mit erheblichen Gefahren für den Straßenverkehr und die Infrastruktur rechnen.

Windböen und Gewitter im Tagesverlauf

Der Montag startet fast deutschlandweit unter grauen Wolken und nassen Verhältnissen. Lediglich an der Ostseeküste reißt die Wolkendecke am Nachmittag kurz auf, während es in Mitteldeutschland zeitweise trocken bleibt. Die größte Gefahr geht in den ersten Stunden des Tages von den starken Winden aus. Im Flachland sind Böen zwischen 55 und 70 Kilometern pro Stunde typisch, im westlichen Alpenvorland können es bis zu 85 Kilometer pro Stunde sein. In der Nacht zum Dienstag frischt der Wind auf den Alpengipfeln auf Werte zwischen 100 und 120 Kilometern pro Stunde auf. Zudem entwickeln sich einzelne kurze Gewitter, die auch ins Binnenland und in die Niederungen stürmische Böen tragen.

Also read Macron warnt vor Ende der Ukraine-Hilfe, Italien bekräftigt Deutschland-Beitritt zum GCAP

Starkregen im Schwarzwald und Mittelgebirgen

Am Dienstag verlagert sich der Fokus von den extremen Winden hin zu massiven Niederschlägen. Im Westen und Süden Deutschlands steht das Wasser wegen der Staueffekte an den Hängen der Mittelgebirge im Mittelpunkt. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor markantem Dauerregen, der mehr als 30 Liter pro Quadratmeter in 12 bis 24 Stunden bringen kann. Im Schwarzwald sind in bekannten Staulagen sogar unwetterartige Mengen von über 50 Litern innerhalb von 24 Stunden möglich. Für den Bayerischenwald werden für den Dienstag und Mittwoch zusammen 30 bis 45 Liter prognostiziert. Auch im Frankenwald und Fichtelgebirge sind 30 bis 40 Liter zu erwarten, während solche Mengen abseits der Berge unwahrscheinlich bleiben.

Advertisement

Extremer Temperaturunterschied an einem Tag

Parallel zu den nasskalten Bedingungen im Norden und Osten zeigt sich im Südwesten ein überraschender Wetterumschwung. Die Temperaturspreizung am Dienstag ist mit 14 Grad Unterschied zwischen Norden und Südwesten außergewöhnlich. Während der Norden bei nur 4 Grad bleibt, erreicht der Oberrhein bis zu 18 Grad, der übrige Südwesten liegt bei 15 Grad. Auch nachts kühlt es im Norden bis auf 0 Grad ab, während es am Oberrhein kaum unter 9 Grad fällt. Zum Vergleich: Noch in der Nacht zum Sonntag fror es im Bayerischen Wald bei minus 6,5 Grad bis hinunter auf minus 9,4 Grad am Boden. Diese schnelle Änderung ist auf die Strömung von warmer Atlantikluft zurückzuführen, die von Westen nach Deutschland strömt.

Prognose für die kommende Woche

Nach dem Dienstag bleibt Deutschland in der Westströmung liegen. Laut der Prognose des DWD folgen in den kommenden Tagen weitere Tiefs, die das unwetterartige Wetter aufrechterhalten. Auch am Mittwoch drohen in den Mittelgebirgen Bayerns weiterhin schwere Böen, im höheren Bayerwald sind in der Nacht zum Mittwoch sogar Orkanböen möglich. Donnerstag und Freitag bleiben dort nass und windig. Für ganz Bayern rechnet der DWD bis einschließlich Mittwoch, dem 25. November, mit wechselhaftem Wetter. Leichter Frost ist nur in klaren Nächten möglich, wobei in der Nacht zum Sonntag Tiefstwerte von 4 bis minus 2 Grad erwartet werden. Astronomen und Sternegucker leiden unter den dichten Wolken, die das Maximum der Leoniden in der Nacht vom 17. auf den 18. November obscured, da die Sicht durch das schlechte Wetter stark eingeschränkt ist.