Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer schweren Unwetterlage mit sTarken Winden, orkanartigen Böen bis zu 130 km/h und extremen Regenmengen bis zu 100 Litern pro Quadratmeter.

Unwetter warnungen in ganz Deutschland

Der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) hat am Mittwoch vor einer nahezu deutschlandweiten Sturm lage gewarnt. Weite Teile der Bundesrepublik sind auf der offiziellen Warnkarte orange eingefärbt, was der Warnstufe 2 von insgesamt vier entspricht. In einigen exponierten Regionen gelten sogar rote Unwetter warnungen der höchsten Stufe 3. Die aktuelle Wetterlage ist durch wiederkehrende Tiefausläufer vom Atlantik gekennzeichnet, die feuchte und milde Meeresluft in die Region bringen und für einen nassen sowie stürmischen Abschnitt sorgen. Bereits am Mittwochmorgen frischte der Südwestwind im Westen und Süden deutlich auf, bevor sich das Sturm feld im Tagesverlauf über die Mitte bis hin in den Norden und Nordosten ausbreitete.

Besonders schwierig trifft es die Nordseeküste und exponierte Hochlagen. An der Nordsee sind schwere Sturmböen zwischen achtzig und neunzig Kilometern pro Stunde zu erwarten, wobei lokal orkanartige Böen bis einhundertzwölf Kilometern pro Stunde möglich sind. In höheren Bergregionen, oberhalb von tausend Metern, wird vor orkanartigen Böen bis zu einhunderTdreißig Kilometern pro Stunde gewarnt. Dies betrifft vor allem den Schwarzwald,den Brocken im Harz und den Fichtelberg im Erzgebirge. Auch auf See verschärft sich die Lage zeitweise, sodass Seefahrer mit extremen Bedingungen rechnen müssen.

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Gefahr durch ergiebigen Dauerregen

Neben dem starken Wind ist der ergiebige Dauerregen ein zentrales Problem der aktuellen Wetterlage. Im Südwesten, insbesondere im Schwarzwald,fielen bereits dreißig bis vierzig Liter Regen pro Quadratmeter. Bis zum Ende der Wetterlage, die teilweise bis Freitagmorgen andauert,werden weitere sechzig bis achtzig Liter erwartet. in Staulagen der Mittelgebirge könnten sogar bis zu einhundert Liter Niederschlag pro Quadratmeter fallen. Der Meteorologe Adrian Leyser Sturm vom DWD betonte, dass dies teilweise die für den gesamten Monat November übliche Niederschlagsmenge binnen weniger Tage bedeutet.

Die Behörden warnen vor überfluteten Straßen, Unterführungen und voll laufenden Bächen. Durch die langanhaltende Trockenheit in den vorangegangenen Monaten war der Boden teilweise kräftig ausgetrocknet, doch nun muß mit zügig ansteigenden Wasserständen gerechnet werden. kleinere Bäche könnten über die Ufer treten, und auf den Straßen besteht aufgrund der hohen Wassermengen die Gefahr von Aquaplaning. Zudem warnen Experten vor Erdrutschen in kräftig betroffenen Gebieten.

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Folgen und Vorkehrungsmaßnahmen

Die ersten Folgen der extremen Wetterlage sind bereits sichtbar. Im saarländischen Neunkirchen fiel am Dienstag ein entwurzelter Baum auf ein ehemaliges Kindergartengebäude,zum Glück ohne Personen im Inneren. Ebenfalls an Landstraßen stürzten mehrere Bäume um, was den Verkehr behinderte. Geschwächte Bäume können in den vom Regen aufgeweichten Böden umfallen, und größere Äste könnten abbrechen. Daher wird dringend empfohlen,Wälder und Parks bei Sturm möglichst zu meiden und Vorsicht an Brücken sowie in exponierten Lagen walten zu lassen.

Obwohl die meteorologischen Bedingungen gefährlich sind, weisen Experten darauf hin, dass der Regen für die langjährige Dürre- und Niedrigwassersituation in einigen Regionen auch positive Aspekte hat. Er füllt die Flüsse und das Grundwasser auf. Dennoch erfordert die aktuelle Situation höchste Aufmerksamkeit. Die Temperaturen sind zweigeteilt,wobei im Norden kältere Luft und im Süden milde Meeresluft herrschen. Gegen Ende der Woche könnte es in den Bergen schneien, was bei Nachtfrost zusätzliche Glättegefahren auf den Straßen mit sich bringt.