Eine neue Forsa-Umfrage zeigt historische Unzufriedenheit in der Bundesregierung und eine enge Wählergunst zwischen CDU und AfD.

Die politische Stimmungslage in Deutschland hat einen historischen Tiefpunkt erreicht. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts Forsa sind 86 Prozent der Bevölkerung mit der Bundesregierung unzufrieden. Dieser Wert stellt einen Rekord dar und verdeutlicht die tiefe Distanz zwischen der Bevölkerung und den politischen Entscheidungsträgern im Koalition sbetrieb.

Historischer Tiefpunkt der Regierungszufriedenheit

Der Vergleich mit früheren Erhebungen unterstreicht die Dramatik der aktuellen Entwicklung. Bei der vorletzten Befragung im Juli lag die Zufriedenheitsquote noch bei 18 Prozent. Die derzeitige schwarz-rote Koalition, die aus der CDU und anderen Parteien besteht, sieht sich mit einer extrem hohen Abnehnungsrate konfrontiert. Lediglich 12 Prozent der Befragten gaben an, mit der aktuellen Ausrichtung der Regierung zufrieden zu sein. Dieser Wert entspricht exakt dem Niveau, das die CDU in einer vorherigen Messung erreichte, und liegt damit um einen Prozentpunkt über dem Vorwochenwert.

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Schwächere Führungsqualitäten im Fokus

Zwei Drittel der Befragten, spezifisch 62 Prozent, sind der Überzeugung, dass der aktuelle Kanzler in der Koalition nicht durchsetzen kann. Diese Einschätzung erinnert an die Bewertungen von Olaf Scholz während der Ampel-Ära. Im August 2023 äußerten 63 Prozent der Bürger Zweifel an der Führungskompetenz von Scholz. Die derzeitige Kritik zielt nun auf die Dynamik der schwarz-roten Zusammenarbeit ab, die als blockiert und wirkungslos wahrgenommen wird.

Streitereien verursachen massiven Unmut

Die öffentlichen Konflikte zwischen den Koalitionspartnern sorgen bei 63 Prozent der Befragten für starken Unmut. Nur 31 Prozent der Bürger zeigen Verständnis für diese Streitereien, was ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur vorherigen Regierungsära ist. Im August 2023 verärgerten die internen Kämpfe der Ampel-Koalition zwar auch 61 Prozent der Wahlberechtigten, damals zeigten noch 35 Prozent Verständnis. Die Toleranzschwelle der Bevölkerung ist demnach weiter gesunken.

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Wahlsymmetrie zwischen Union und AfD

Das RTL/ntv-Trendbarometer dokumentiert eine enge Wählergunst zwischen der Union und der AfD. Der Vorsprung der AfD vor der Union schrumpfte von sieben auf fünf Prozentpunkte. Die Union kommt mit 21 Prozent der Stimmen auf einen Pluspunkt gegenüber der Vorwoche, während die AfD auf 26 Prozent verharrt. Die FDP liegt mit 4 Prozent unverändert unter der Fünf-Prozent-Hürde, was den Einzug in den Bundestag gefährdet.

Methodik und zukünftige Entwicklungen

Forsa befragte für diese Erhebungen insgesamt 1.002 Menschen vom 13. bis 16. November zur Regierungsbewertung und 2.501 Personen vom 10. bis 16. November zu allgemeinen Trends. Die politische Landschaft zeigt sich gespalten, wobei die FDP und die Linken mit 11 Prozent an den unteren Rängen der etablierten Parteien festhalten. Die Union, die Grünen mit 16 Prozent und die SPD mit 13 Prozent bleiben stabil.

Ausblick auf die politische Zukunft

Nichtwähler und Unentschlossene machen derzeit 25 Prozent der Wähler aus, was zu erheblichen Unsicherheiten bei der Prognose führt. Nachlassende Parteibindungen und kurzfristige Entscheidungsverhalten erschweren die Gewichtung der Daten für die Meinungsforschung. Die Bevölkerung sieht keine Partei in der Lage, die drängenden Probleme Deutschlands effektiv zu lösen, wobei 57 Prozent der Bürger dieser Einschätzung zustimmen. Die Handlungsfähigkeit der Regierung ist somit in der öffentlichen Wahrnehmung stark angezweifelt.