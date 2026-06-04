Updated Travel Warnings for Sweden: Increased Risks and Safety Measures

The German Foreign Office has updated its travel warnings for Sweden, citing increased risks of bandenkriminality in larger cities and frequent thefts and burglaries. Violent confrontations between criminal networks have led to a rise in bandenkriminality, with incidents reported not only involving criminal groups but also innocent bystanders. Additionally, young people are increasingly being targeted by criminal networks for both drug trafficking and serious crimes.

Camping urlauber und Städtetouristen in Schweden sollten derzeit besonders vorsichtig sein. Das Auswärtige Amt hat seine Sicherheitshinweise für das beliebte Reiseland aktualisiert und verweist auf Bandenkriminalität in größeren Städten sowie auf häufige Diebstähle und Einbrüche.

Hintergrund sind gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen kriminellen Netzwerken, die die Bandenkriminalität "überwiegend in größeren Städten" auf treiben. Dort kommt es teils zu gewaltsamen Konflikten. Betroffen sind laut verschiedenen Berichten nicht nur Mitglieder krimineller Gruppen. Auch Unbeteiligte können in Einzelfällen Opfer werden.

Besonders junge Menschen werden nach Angaben der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland (IJAB) von kriminellen Netzwerken angeworben. Laut der Organisation setzen kriminelle Netzwerke Kinder und Jugendliche zunehmend nicht nur für Drogengeschäfte ein, sondern auch für schwere Gewalttaten. Gleichzeitig meldet die schwedische Polizei eine leichte Entspannung der Lage. Zwischen Januar und Mai 2026 registrierten die Behörden 37 Schießereien.

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 73. Auch die Zahl der Detonationen ging zurück. Von Januar bis Mai 2026 wurden 63 Fälle gezählt, nach 94 im Vergleichszeitraum 2025. Nach Angaben der Polizei konnten zudem zahlreiche geplante Taten verhindert werden.

Ein weiterer Punkt der aktuellen Hinweise betrifft die Terrorgefahr. Der schwedische Sicherheitsdienst SÄPO senkte die Terrorwarnstufe Anfang 2025 von vier auf drei von insgesamt fünf Stufen. Für Reisende ist laut Auswärtigem Amt vor allem Kleinkriminalität ein Thema. Taschendiebstähle kommen demnach insbesondere in Innenstädten, touristischen Zentren, auf Fähren sowie an Flughäfen vor.

Auch in Hotels werden immer wieder Diebstähle gemeldet. Deshalb empfiehlt das Auswärtige Amt, wichtige Dokumente getrennt voneinander aufzubewahren und digitale Kopien anzulegen. Bargeld und Wertsachen sollten nur in notwendigem Umfang mitgeführt werden.

Außerdem raten die Behörden zu bargeldlosen Zahlungen und erhöhter Aufmerksamkeit an Bahnhöfen, Flughäfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Campingreisende sollten möglichst bewachte Plätze nutzen und Wohnmobile nachts zusätzlich sichern. Besonders Aufmerksamkeit richtet die Behörde auf Campingurlauber.

"Autoeinbrüche und Überfälle auf Wohnwagenbesitzer und Wohnmobile" seien "auch auf offiziellen Campingplätzen keine Seltenheit". Campingreisende sollten dennoch möglichst bewachte Plätze nutzen und Wohnmobile nachts zusätzlich sichern





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