Upgrade: Ein Geheimtipp für Sci-Fi-Thriller-Fans

Der Film Upgrade, ein düsterer Sci-Fi-Thriller aus dem Jahr 2018, ist eine wahre Entdeckung für Genre-Fans. Der Film erzählt die Geschichte eines querschnittsgelähmten Mannes, der durch einen experimentellen Eingriff übermenschliche Kräfte erlangt und Rache an den Mördern seiner Frau schwört. Upgrade ist ein handfester Kritikerliebling mit einer hohen Bewertung auf Rotten Tomatoes und IMDb. Der Film kombiniert Elemente aus Superhelden-Geschichten, Horror und Thriller, um einen packenden und einzigartigen Film zu kreieren.

Wer auf düstere Sci-Fi-Thriller steht, der muss Upgrade kennen. Der kleine, aber feine Streifen ist eine echte Genre-Perle und viel zu unbekannt. Umso besser, dass Amazon Prime Video den Film nun ins Programm aufgenommen hat. Ganz oben könnt ihr euch den Trailer ansehen. Update vom 11. Februar 2025: Prime-Kunden können sich den genialen Sci-Fi-Thriller Upgrade ab sofort ohne zusätzliche Kosten über Amazon ansehen . Ursprünglicher Artikel vom 01.

August 2024: Upgrade ist ein Muss für Filmfans Oftmals sind es die kleinen Filme, die Erwartungen übertreffen und die man schnell ins Herz schließt. Ein solcher Film ist Upgrade aus dem Jahr 2018. Der Film spielt in der nahen Zukunft und handelt von einem querschnittsgelähmten Mann, der durch einen experimentellen Eingriff übermenschliche Kräfte erlangt. Mit seinen neuen Fähigkeiten will er dann Rache an den Mördern seiner Frau nehmen. Und mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Neugierige Filmfans können sich oben den Trailer ansehen. Der düstere Film von Regisseur Leigh Whannell (SAW) ähnelt der Origin Story eines Superhelden und kombiniert das mit den Aspekten eines Horror- und Thriller-Films. Das Ergebnis ist ein derber Knaller, der viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt. Dabei ist Upgrade ein handfester Kritikerliebling: 88 Prozent aller Reviews empfehlen den Streifen weiter (Quelle: Rotten Tomatoes ). Upgrade ist teils Black Mirror, teils Ex-Machina und teils Hardcore Henry. Der Film ist ein Science-Fiction-Horror-Pastiche, das schlauer ist, als es zunächst aussieht und seinen Ehrgeiz mit B-Movie-Thrills garniert. (Quelle: Detroit News ) Auch für Nicht-Prime-Kunden interessant Falls ihr jetzt Bock auf den Film habt und kein Fan von Streaming-Anbietern seid , dann könnt ihr euch den Film auch direkt über Amazon kaufen: Bei Netflix, Disney und Co. steht der Film aktuell nicht zur Verfügung. So oder so, der Film lohnt sich. Dafür spricht auch der IMDb-Score: 7,5 von 10 möglichen Punkten. (Quelle: IMDb





