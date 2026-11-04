Uranium Energy und IsoEnergy melden Produktionswachstum im Uransektor

Uranium Energy steigert Produktion um 157 Prozent, IsoEnergy verzeichnet hohe Radioaktivität. Neue Daten zu Kernkraft und Uranabbau.

Der globale Markt für Nukleartechnologie und uranhaltige Ressourcen zeigt am 4. November 2026 deutliche Wachstumsimpulse. Während internationale Organisationen wie die IAEA das Potenzial der Atomkraft für Wärme und Strom unterstreichen, berichten zwei führende Unternehmen von signifikanten operativen Fortschritten. Uranium Energy Corp. meldete eine massive Steigerung der U3O8-Produktion, und IsoEnergy Ltd. dokumentierte außergewöhnliche Messwerte bei Bohrungen in Kanada.

Kernkraftnutzung über Stromerzeugung hinaus

Die Anwendungsbereiche der Kerntechnik erweitern sich kontinuierlich jenseits der reinen Stromproduktion. In der chinesischen Stadt Haiyang versorgt das dortige Kernkraftwerk laut Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA) rund 400.000 Einwohner mit Fernwärme für ihre Wohnungen. Diese Entwicklung unterstreicht die Vielseitigkeit nuklearer Infrastrukturen für die kommunale Versorgung.

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Stand zum 9. September 2026 belief sich die Anzahl der aktiven Reaktoren weltweit auf 417 Einheiten in 31 Ländern. Im Jahr 2024 trug die Kernkraft mit 8,7 Prozent zur globalen Stromversorgung bei. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für den Zeitraum von 2026 bis 2030 ein jährliches Wachstum der Kernstromerzeugung von 2,8 Prozent.

Nukleare Techniken finden zudem Einsatz in anderen Sektoren. In Brasilien wird ein mobiler Elektronenbeschleuniger auf einem Lastwagen genutzt, um Industrieabwasser direkt vor Ort zu behandeln. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der IAEA realisiert. Gamma- und Elektronenstrahlen ergänzen zudem das Recycling bestimmter Kunststoffe, und nukleare Messverfahren prüfen im Bauwesen die Stabilität von Brücken und Gebäuden nach Erdbeben ohne Beschädigung der Strukturen.

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Uranium Energy verdreifacht Quartalsproduktion

Uranium Energy Corp. hat für das vierte Geschäftsquartal des Jahres 2026 konkrete Produktionsdaten veröffentlicht. Am 29. September meldete das Unternehmen die Förderung von 82.744 Pfund U3O8 aus den Projekten Christensen Ranch und Burke Hollow. Der Betrieb in Burke Hollow war bereits am 8. April angelaufen.

Gegenüber dem Vorquartal entspricht dies einer Steigerung um 157 Prozent. Parallel dazu sanken die Gesamtkosten pro Pfund U3O8 um 33 Prozent auf einen Wert von 36,54 US-Dollar. Diese Kosteneffizienz trägt zur Verbesserung der wirtschaftlichen Kennzahlen bei.

Die Finanzlage des Unternehmens bleibt stabil. Zum 31. Juli verfügte UEC über liquide Vermögenswerte in Höhe von 753 Millionen US-Dollar und hielt keine Schulden. In Ludeman, Wyoming, entsteht derzeit das erste Bohrlochfeld für die geplante dritte Mine.

Zusätzlich gründete man am 13. Oktober einen Beirat für nationale Sicherheit. Dieser Gremium soll den geplanten Einstieg in die Urankonversion begleiten. Termine und Ergebnisse dieser strategischen Schritte bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

IsoEnergy verzeichnet starke Radioaktivitätsmesswerte

IsoEnergy Ltd. treibt seine Explorationsaktivitäten im Athabasca-Becken voran. Das Unternehmen besitzt das Projekt Larocque East zu 100 Prozent. Die Hurricane-Ressource, bezogen auf den Stichtag 8. Juli 2022, umfasst 63.800 Tonnen angezeigt mit einem Gehalt von 34,5 Prozent U3O8, was 48,6 Millionen Pfund entspricht. Hinzu kommen 54.300 Tonnen vermutet mit 2,2 Prozent Gehalt, entsprechend 2,7 Millionen Pfund.

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Es ist wichtig zu betonen, dass diese Ressourcenangaben keine Reserven darstellen und ihre Wirtschaftlichkeit noch nicht endgültig nachgewiesen ist. Im Sommerprogramm führte IsoEnergy umfangreiche Bohrungen durch. Insgesamt wurden 10.159 Meter in 26 Löchern gebohrt.

Laut einer Meldung vom 8. September traf man dabei die bisher stärkste Radioaktivität entlang des Hurricane South Trends. Gemessene Radioaktivität ist kein direkter Indikator für den Urangehalt. Laboranalysen stehen für die genauen Werte noch aus.

Strategische Beteiligungen und Marktperspektiven

Neben den operativen Ergebnissen vollzog IsoEnergy wichtige strategische Verschiebungen. Seit dem 19. August hält das Unternehmen rund 33 Prozent an der DISA Uranium Corp. In diese Gesellschaft hat IsoEnergy seine Utah-Minen eingebracht. Die Gründung dieses Joint Ventures wurde am 19. August abgeschlossen.

Die vielseitige Nutzung der Kernenergie für Strom, Wärme und Wasser schafft ein konstruktives Umfeld für Uranunternehmen. Bei Uranium Energy zählen der weitere Produktionsausbau in Ludeman und die Konversionspläne zu den Schwerpunkten. Für IsoEnergy stehen die Auswertung der Laboranalysen der Sommerbohrungen sowie die Integration der DISA-Beteiligung im Fokus.

Finanzierung, Genehmigungen und die technische Umsetzung bleiben entscheidende Faktoren für den weiteren Erfolg. Uranaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten keine Kurssicherheit. Investoren müssen die spezifischen Entwicklungen beider Unternehmen weiter beobachten.