Uranium One startet erstes Explorationsprogramm in Paraguay

Uranium One Mining hat nach Erhalt der Prospektionsgenehmigung das erste Explorationsprogramm auf dem 90.000 Hektar großen Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose in Paraguay gestartet. Parallel kündigen die USA und Paraguay eine vertiefte Zusammenarbeit im Nuklearbereich an.

Vancouver, British Columbia, 2. November 2026. Die Uranium One Mining Corp. (CSE: UUU, OTCID: UUUFF, Frankfurt: SL51) gibt bekannt, dass ihr erstes Explorationsprogramm auf dem rund 90.000 Hektar großen Uranprojekt Yuty Prometeo-San Jose im Paraná-Becken im Südosten Paraguay s inzwischen angelaufen ist.

Das Unternehmen hat vom paraguayischen Vice Ministry of Mining and Energy die Prospektionsgenehmigung erhalten. Diese gilt als bedeutender regulatorischer Meilenstein für die weitere Entwicklung der Explorationsaktivitäten in dem Projektgebiet. Nach Erteilung der Genehmigung startete Uranium One die ersten Arbeiten, die sich auf die Überprüfung historischer Explorationsdaten, die Bewertung bereits identifizierter geochemischer Urananomalien und die Evaluierung aussichtsreicher Gebiete konzentrieren. Ziel ist es, zukünftige Bohrziele zu identifizieren und zu priorisieren.

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Feldarbeiten und historische Bohrlochinspektionen

Das Programm sieht die geologische Erkundung prioritärer Zonen vor. Außerdem werden Zufahrtsstraßen und die Feldlogistik beurteilt sowie die Standorte und der aktuelle Zustand historischer Explorationsbohrungen überprüft, die der Anschutz Co. zugeschrieben werden. Besonderes Augenmerk liegt auf Gebieten, in denen historische Aufzeichnungen geochemische Urananomalien ausweisen. Zu den Feldarbeiten gehören radiometrische Messungen, eine fotografische Dokumentation, GPS-Georeferenzierung sowie Inspektionen zugänglicher Steinbrüche und natürlicher Ausbisse.

Geplant ist außerdem die Entnahme von bis zu 100 repräsentativen Gesteins- oder Bodenproben, die die geologische Interpretation und die weitere Explorationsplanung unterstützen sollen. Auf einer Abbildung des Unternehmens ist geologisches Feldpersonal zu sehen, das bei vorbereitenden Arbeiten ein freiliegendes lateritisches Bodenprofil im Uranprojekt untersucht. David Greenway, Chief Executive Officer von Uranium One Mining, erklärt, der Erhalt der Prospektionsgenehmigung bedeute einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und ebne den Weg für das erste Explorationsprogramm.

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Das Management zeigt sich zuversichtlich mit Blick auf die historischen Explorationsdaten, die bereits identifizierten geochemischen Urananomalien und die strategische Lage des Projekts im Paraná-Becken. Besonders hervorzuheben sei die unmittelbare Nähe der Prometeo-Konzession zum Projekt Yuty von Uranium Energy Corp., in dem eine etablierte Uranressource lagert. Greenway betont jedoch, dass Mineralisierungen in angrenzenden Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung im eigenen Konzessionsgebiet schließen lassen. Dennoch biete dieser regionale geologische Kontext eine wichtige Grundlage für die Explorationsstrategie.

Strategische Bedeutung der US-Paraguay Zusammenarbeit

Angesichts des wachsenden weltweiten Interesses an einer sicheren und zuverlässigen Versorgung mit Kernbrennstoff halte man den aktuellen Zeitpunkt für ideal, um die Uranprojekte in Paraguay voranzubringen. Die unmittelbare Priorität bestehe darin, historische Explorationsergebnisse zu verifizieren, radiometrische Feldmessungen durchzuführen, vielversprechende uranhaltige geologische Umgebungen zu bewerten und prioritäre Gebiete systematisch für künftige Bohrungen vorzubereiten. Parallel dazu hat das US-Außenministerium am 21. Oktober 2026 Initiativen zur Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Paraguay angekündigt.

Dazu zählt die Aufnahme von Verhandlungen über eine Kooperationsvereinbarung zur friedlichen Nutzung der Kernenergie. Das Ministerium teilte zudem mit, dass Uranium Energy Corp. (UEC) eine Investition in Höhe von 12 Millionen USD zur Erschließung einer ihrer Uran-Konzessionen in Paraguay angekündigt hat. Welche Konzession gemeint ist, wurde in der Mitteilung allerdings nicht genannt. Die Entwicklungen zeigen, dass Paraguay zunehmend in den Fokus internationaler Uranexploration rückt und das Interesse an Investitionen im Uransektor des Landes wächst.